綠營網內開打！郭國文因「議長選舉」開撕陳亭妃
民進黨台南市長初選陷入激烈攻防，立委郭國文在臉書發文批評同黨立委陳亭妃，針對台南市議會過去發生的議長跑票事件，質疑陳亭妃試圖用一句「關我什麼事」切割責任。郭國文列舉四大證據，強調跑票事件與陳亭妃有絕對關係，並質疑其長期向藍白陣營靠攏的立場。
郭國文在臉書貼文中指出，2014年及2018年兩次跑票的議員，始終站在陳亭妃身旁，在這次市長初選中盡心盡力為其輔選，其中包括陳亭妃的親妹妹、市議員陳怡珍。他質疑台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，兩次跑票事件導致綠營痛失議長職位，但多次背叛民進黨的人卻始終獲得陳亭妃大力支持，認為這是拋棄政黨紀律、為了利益護航自己人。
郭國文進一步表示，跑票事件的策劃者也是最大受益者郭信良，是經法院認證陳亭妃的親密戰友。他提到2022年郭信良議長選舉失敗後，陳亭妃公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟你有事了」。郭國文認為，準備8年的市長選舉，陳亭妃從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014年跑票事件銘記在心的民進黨人而言，是一種羞辱。
郭國文強調，自己從政以來一直都是為台灣打拚、為台南打拚，但陳亭妃從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏。他提出三大質疑：為何陳亭妃身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，陳亭妃會不會支持民進黨提名人選？郭國文表示，很遺憾，這些問題都沒有在提問環節上得到答案，希望初選民調前陳亭妃可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。
