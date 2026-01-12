綠營縣市長初選 高市4選將12日晚決戰
【記者張廷玉/郭文昌 台北=高雄連線報導】民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行。高雄市12日晚打頭陣，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺決戰，若民調順利完成樣本數，13日中午以前民調結果就會出爐。目前看不出來谁站上風跡象。
民進黨參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；參與高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。
高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，於12日至17日進行。根據民調辦法，黨中央12日上午抽籤，決定12日是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。2026/01/12
民進黨高雄市長民調前夕 4參選人傾巢而出
【記者郭文昌高雄報導】民進黨高雄市長初選民調12日展開，4名參選人均把握最後時刻展開車掃及拜票行程。
民進黨高雄市長提名作業預定1月12日至17日進行初選民調，參選人包括立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑。4人持續把握時間展開車掃及拜票行程。
邱議瑩11日邀集其他黨內民代化身她的「分身」，包括立委黃捷、市議會副議長曾俊傑及議員林智鴻等人，走入高雄各大傳統市場掃街拜票，全力爭取市民支持。
邱議瑩也發布最新競選影片，集結6名現任縣市首長及參選人聯合推薦，共同高喊「唯一支持邱議瑩」。影片陣容包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等人。
林岱樺11日參加高雄馬拉松活動，接受媒體採訪時針對涉詐助理費案表示，自己尊重司法及查案，但也清楚知道「這場初選裡有人希望我退場」。她強調自己打不倒，但是否有人想用司法鎖住她，社會自有公評。
林岱樺也透過新聞稿重申，自己在宣布投入高雄市長初選後，接連被捲入曖昧簡訊、詐領助理費、是否脫黨參選等3大爭議。這些攻擊「已經不是針對我個人，而是針對高雄市民智慧與意志的侮辱」。
面對「脫黨參選」議題，林岱樺說，「只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項」。
許智傑11日前往大岡山地區展開掃街拜票，他強調，面對城市未來發展，自己已做好準備。此次參選市長，是希望延續陳其邁推動的智慧城市成果，推進AI產業轉型，也為青年學子創造更多在地機會。
賴瑞隆也進行車隊掃街，他接受媒體聯訪表示，12日要做最後衝刺，進行全天車掃。感謝資深媒體人王瑞德及多名同黨議員陪他車掃，晚上會繼續到商圈車掃，爭取支持。2026/01/12
