綠營總召內部角力白熱化！英系6票成關鍵 蔡易餘喊話盼溝通

民進黨團總召改選進入白熱化階段，英系立委的動向成為選情關鍵。英系立委王世堅30日受訪時態度明確表態力挺蔡其昌，認為蔡其昌登記參選後「絕對選得上、會贏過柯建銘」；同為英系的立委蔡易餘則呼籲，希望透過協調取代投票，避免讓黨團面臨艱難選擇。

蔡易餘。（圖／中天新聞）

目前民進黨團總召改選已有現任總召柯建銘及立委蔡其昌登記角逐，各派系動向備受關注。民進黨團共有51席立委，得票過半需26票，外界估算新潮流系加上友軍約有23票實力，而英系擁有6席立委，包括莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、王世堅、陳冠廷、吳沛憶，被視為左右選情的關鍵力量。

王世堅表示，並非因為柯建銘不好，而是新的時局下黨團也要與時俱進。他強調，柯建銘貢獻民進黨30年，全黨上下都感謝他，若柯能在最高點時候交棒總召，大家都會尊敬。王世堅認為，蔡其昌身段比較柔軟、細緻，也更年輕、與時俱進，和在野之間不會因為談不好就對槓，若接棒總召，相信未來黨對黨的磨合方式會改變。

王世堅。（圖／中天新聞）

蔡易餘30日接受廣播節目專訪時，針對蔡其昌若接任總召是否讓民進黨團重回衝撞路線的提問回應，他對蔡其昌的認知是，蔡不是那種很強硬的人，其強項在於溝通協調。蔡易餘認為，蔡其昌登記參選應是有相當把握，對柯建銘而言是非常強烈的挑戰者，希望大家能溝通，未必一定要投票。

蔡易餘指出，面對國會少數的現實，未來需要更強力的溝通者與藍白對話，以國家為優先讓法案順利推動。他表示，英系內部尚未討論此事，屆時會做出一致決定，但仍盼協調取代投票。

柯建銘。（資料照／中天新聞）

對於外界解讀這是賴系、非賴系之爭，王世堅回應不這樣討論，至少他自己是「堅系」，不以此考量。他表示，新潮流當然是派系沒錯，但派系內也會有人才，這沒問題。

