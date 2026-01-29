中共中央軍委第一副主席張又俠被查辦，網路上人人都變成大陸研究專家；與此同時，有關國共論壇，部分媒體一直有獨家爆料，國民黨只能一再否認，這背後點出當前兩岸關係最大的問題，不可輕忽。

張又俠出席12～14日的中紀委全體會議後，缺席20日開班的「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」，短短1周就被帶走調查，對比前軍委第二副主席何衛東去年在全國兩會後消失，直到10月才宣布被查辦，顯見張又俠涉及嚴重的政治問題。

廣告 廣告

民進黨2016年上台後，兩岸官方交流中斷，加之國際又有中美對抗的大格局，把大陸妖魔化等反中敘事成為綠營主流，一堆正經八百的中共黨政消息平常沒人理，張又俠被抓後，一堆綠營人士稱他不想打台灣、其子弟兵正出兵準備營救他，一堆好萊塢也編不出的劇情卻被綠營甚至政府官員奉為權威消息。

針對國民黨想重啟國共交流，與綠營交好的媒體則似乎有直通中南海的管道，隔一陣子就有所謂國安人士放話，內容不外乎涉及中共要求國民黨賣台等千篇一律的消息。

兩岸同文同種，按理台灣應是全球蒐集與研究大陸情報的重鎮，但如今賴政府只想搞兩國互不隸屬，至今赴陸禁團令不解，對於陸客團來台也開出一堆條件，大陸研究只偏重如何防中的內政研究，對於大陸政經及社會的真實情況，我方也沒有投入資源想真正了解。

俗話說，當擦鞋匠都在討論股市時，就是退場時機；如今台灣網上人人都在誇張議論張又俠，在兩岸缺乏交流下，「聽床師」徒增誤判風險。