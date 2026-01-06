綠營花蓮縣長人選已定？挑戰終結「傅氏王朝」統治 縣黨部表態了

即時中心／黃于庭報導

民進黨持續備戰2026九合一大選，多縣市已陸續拍板人選，其中花蓮縣政治版圖長期藍大於綠，現任縣長徐榛蔚與國民黨團總召傅崐萁兩夫妻聯手，已統治花蓮長達逾20年之久，民進黨勢必得推出奇兵，才能終結「傅氏王朝」。對此，綠營花蓮縣黨部主委嚴献宗今（6）日表示，確實在徵詢及接觸相關人選，一起為花蓮打拚。

嚴献宗表示，縣長是由中央黨部選對會，徵詢民進黨在花蓮的優秀同志，也接觸願意一起為花蓮打拼的無黨籍人士，共同為花蓮努力。至於是否已有屬意人選？他表示目前都還在諮詢、討論，也尚未有優秀同志，到黨部正式表達參選意願，不過花蓮長期都是藍大於綠，民進黨將持續接觸優秀同志。

針對國民黨籍媒體人何啟聖宣布參選花蓮縣長一事，嚴献宗認為，這正好證明傅崐萁夫妻長期在花蓮執政，一切基礎建設都不夠，從地震、風災到近期光復土石流，大家可看出夫妻主政之下，連國民黨優秀的同志都來花蓮一起打拚，推翻兩夫妻的縣府體制。

對於民進黨來說，嚴献宗指出，他們歡迎不分族群、不分黨派的優秀人才，來到花蓮打拚。他也強調，花蓮以觀光立縣，但兩夫妻執政以來，花蓮觀光都沒有進步，以今年跨年演唱會為例，與鄰近的台東縣相比，台東演唱會人潮爆滿，花蓮卻仍有空位，兩夫妻對觀光一點都不用心，現在花蓮連台東的車尾燈都看不到。

