綠營花蓮2026布局浮現！江淑君掌信賴之友會盼翻轉 是否合作無黨籍待觀望

2026九合一選戰已逐步升溫，為終結「傅氏王朝」、翻轉花蓮，民進黨已展開後山佈局。其中無黨籍的花蓮縣議長張峻以及議員楊華美、林源富被視為潛在參選人，民進黨秘書長徐國勇曾說，是否與無黨籍合作仍是未知數，留下想像空間。不過，花蓮信賴之友會近期已完成改選，由民進黨花蓮縣前主委江淑君接任理事長，外界解讀此舉為綠營力拼翻轉花蓮的重要布局。

隨著「大罷免」行動告一段落，關鍵戰場花蓮縣未能成功，但與無黨籍的合作模式，已牽動民進黨2026年九合一選舉布局。據了解，在縣長層級方面，無黨籍的張峻被視為潛在參選人選；花蓮市部分，楊華美可能投入市長選舉；而吉安鄉長一役，林源富近期積極勤跑地方，也被視為潛在參選人。三人皆屬無黨籍，是否與民進黨展開實質合作，地方政壇仍在觀望中。

地方人士指出，大罷免落幕後，當初參與行動的群眾雖已逐漸散去，但相關人物的政治知名度已明顯提升。再加上現任縣長徐榛蔚屆滿無法連任，國民黨擬推出現任吉安鄉長游淑貞角逐縣長大位，力拚延續藍營在花蓮的執政版圖。在此背景下，曾在罷免時擁有高度曝光度的張峻被點名，有機會成為牽動縣市、鄉鎮選情的關鍵。

對於是否合作，綠營人士則未正面回應，僅低調表示「都還沒討論」。不過，地方也觀察到，民進黨在花蓮的選戰準備已悄然展開。花蓮信賴之友會近期完成理事長改選，由江淑君接任。江淑君過去曾任民進黨花蓮縣黨部主委、行政院政務顧問，多次在選舉中扮演關鍵輔選角色。

江淑君擔任花蓮縣黨部主委時，成功輔選蕭美琴在花蓮縣選區以53.77%的得票率，擊敗國民黨力拚三連霸的王廷升，寫下單一選區兩票制實施後，民進黨首度拿下花蓮區域立委席次的紀錄。地方人士認為，雖然縣黨部仍握有正式提名與選戰執行權，但花蓮信賴之友會理事長一職在整合地方資源、鋪陳選戰氛圍上，仍具舉足輕重的影響力，賴清德顯然希望借重江淑君的經驗，再次挑戰「翻轉後山」。

在基層選區方面，民進黨花蓮縣黨部近期已開放領表登記。花蓮第一選區（花蓮市），現任議員胡仁順已領表；同選區的現任議員張美慧尚未領表，地方盛傳可能不再參選連任。其餘完成或準備領表者，還包括花蓮市民代表莊依婕（前議員莊枝財之女）、市民代表田珍綺（「花蓮傳奇」田智宣之侄女，田智宣妻子即為張美慧），以及前市民代表謝豪杰、政治評論員陳財能等人，預料將出現「五搶三」局面。

至於花蓮第三選區，涵蓋吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉與萬榮鄉，綠營規畫提名三席。據指出，目前已領表者包括現任議員林則葹，以及其辦公室陳姓主任。地方人士分析，若張峻最終投入花蓮縣長選舉，勢必牽動第三選區乃至整體花蓮政壇的板塊消長，成為2026年選戰的關鍵變數之一。

