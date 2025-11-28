政治評論員黃暐瀚日前針對台南市長選情進行分析，他引用TVBS民調追蹤數據指出，國民黨參選人謝龍介的領先優勢正在縮小，而民進黨內部是否能成功整合，將成為這場選戰的勝負關鍵。

TVBS三份民調追蹤：謝龍介領先幅度明顯收斂

根據TVBS最新民調（11月20日公布），在台南市長選舉的假想對戰中，謝龍介對上民進黨陳亭妃，目前落後13個百分點；但若對上林俊憲，謝龍介則領先3個百分點。

黃暐瀚提醒，許多人看到謝龍介領先林俊憲就認為「真厲害」，但若對照先前的民調數據，會發現謝龍介的優勢正在縮小。今年9月時，謝龍介對林俊憲的領先幅度高達12個百分點，如今已收斂至3個百分點。而在對決陳亭妃的部分，謝龍介原本只落後5個百分點，現在則擴大到落後13個百分點。

民調被拉近謝龍介不緊張 笑指綠營「拼到出汁」：初選很正常

對於民調數字的變化，黃暐瀚透露，他日前遇到謝龍介本人，謝龍介認為，由於民進黨目前正處於初選階段，「海報地方都已經拼到出汁了」，因此綠營支持度在這個時間點明顯提升，是可以理解的現象。謝龍介也強調，他對目前的選情變化「不擔心」，認為這是初選階段的正常現象。

綠營若整合謝龍介就危險？黃暐瀚解讀台南民調：機會也是危機

黃暐瀚進一步分析指出，從民調數據來看，陳亭妃的支持度相對較高，若她最終獲得民進黨提名，接下來的關鍵就在於林俊憲的態度。黃暐瀚直言，如果陳亭妃被提名了，而林俊憲打死不從不支持的話，那就是分裂的民進黨，謝龍介機會就大了，這個邏輯其實不用多說，大家都能理解。

但他也提醒，同樣的邏輯反過來看也成立，如果他們兩個其中一個人被提名之後，另外一個人要是真的全心全意支持，那也就是謝龍介的挑戰了。黃暐瀚用「機會也是危機」來形容當前局勢，認為現在看起來對謝龍介既是好的機會，也是挑戰的危機。

以蘇巧慧提名案為鑑 黃暐瀚點出臆測式政治分析的問題

在分析台南選情之餘，黃暐瀚也指出部分評論者的「臆測式政治分析」。他以新北市蘇巧慧獲得提名為例，指出當初許多人「言之鑿鑿」地說賴清德不可能提名蘇巧慧，理由是蘇貞昌與賴清德關係不睦。

黃暐瀚回憶，當他半年前、一年前就指出新北市是蘇巧慧時，許多內心有成見的網友質疑他「都不懂賴清德怎麼可能會提名蘇巧慧」，這些人可能看了一些評論或電視台的報導，就先入為主地認為賴清德像秦始皇一樣點兵點將。

「這些以前講這些話的人呢，他有真的很懂政治跟選舉嗎？不是這樣看的啦。」黃暐瀚強調，民進黨的提名是由選對會決定，依據的是民調數據，而非總統個人好惡。他分析，影響提名的因素只有兩個，第一是「個人意願」，如果當事人完全沒有參選意願，像司馬懿一樣直接把腿壓斷表明不能當官，就不會被提名；第二是「民調高低」，民調不高就無法獲得提名。

黃暐瀚以蘇巧慧的例子作結，「如果蘇巧慧的民調是最高，怎麼可能不提名蘇巧慧？就這麼簡單。」他提醒聽眾，不要「每天用自己想的」來判斷政治局勢，應該回歸客觀的民調數據和黨內機制來分析，不要因為看了一些評論就產生先入為主的成見。

台南選情牽動2026版圖 綠營整合成最大變數

黃暐瀚分析，台南市長選舉對謝龍介而言是「機會也是危機」。若民進黨初選後出現分裂，謝龍介機會就大；但若綠營成功整合，就會成為謝龍介的挑戰。至於這種情況會不會發生，黃暐瀚說，「要先打一個問號」。