綠營若派「他」出戰北市 謝寒冰喊發100份雞排 再加碼跪著直播

民進黨布局2026地方選舉，台北市長一戰，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名；更有媒體爆出，曾操盤選戰的黨內幕僚分析，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。聯電創辦人曹興誠則建議兼任民進黨主席的總統賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長。媒體人謝寒冰表示，如果民進黨推派沈伯洋出戰台北市，他一定發100份雞排；他更加碼，公布那一天跪著直播。

謝寒冰16日在政論節目《新聞大白話》中表示， 大家都知道，他跟曹興誠有過節， 不過，這次他完全支持他的說法， 如果民進黨推派沈伯洋出戰台北市，他一定發100份雞排；像今天有人去台大等雞排，卻被放鴿子，他絕對不會放鴿子，100份雞排一定發。他還要加碼，沈伯洋若願意，他也會去幫忙站台 。還有如果賴清德真的提名沈伯洋出戰北市，那一天他跪著直播，感恩主席、讚嘆主席，他說到做到 。

謝寒冰更表示，北市為什麼不提名沈伯洋？綠營在北市陷入沒有戰將的尷尬處境，雖然吳怡農過去曾帶起旋風，但是你們真的忍心看他連續3次敗給台北市長蔣萬安。

針對陳建仁也被點名出戰北市，謝寒冰認為，陳建仁不會去選台北市，他最近在爭取中研院院長。

