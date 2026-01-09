綠營被1政策大屠殺？她：小心這人直攻2028

▲資深媒體人周玉蔻大讚，蔣萬安公私立國中小營養午餐免費政策很厲害，綠營要小心蔣直攻2028。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安宣布公私立國中小營養午餐免費政策後，短短不到幾天，多個縣市跟進，綠營的高雄市長陳其邁也不例外，甚至昨日才公開批評「北炫富南痛苦」的台南市長黃偉哲，今（9）日也態度大轉，宣布今年9月起實施營養午餐全面免費；對此，資深媒體人周玉蔻大讚，蔣萬安這項政策很厲害，綠營要小心蔣萬安直攻2028。

周玉蔻今（9）日在臉書發文以「2026營養午餐免費政策大屠殺？！」為題發文示警，民進黨人再遲鈍下去，小心蔣萬安選2028，有自卑感的政治人物才喜歡一天到晚掉書袋，「什麼財政紀律、預算排擠等等⋯就你們高尚？你們有學問嗎？少唬人了！」

周玉蔻強調，政治是管理眾人之事，眾人之事就是營養午餐、普發現金、優惠貸款、弱勢照顧、禮運大同篇，「2026營養午餐免費政策大屠殺！民進黨人再繼續哀嚎怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後直接攻選2028！」

才酸「北炫富南痛苦」 黃偉哲轉彎：台南營養午餐全免

蔣萬安祭出公私立國中小營養午餐免費政策，疑似帶給綠營不小壓力。針對營養午餐政策，黃偉哲昨（9）日批評「北炫富南痛苦」，更引用蔣經國名言「買醋的錢不要拿來買醬油」，質疑蔣萬安在不排富前提下趕在選舉前實施，有政策買票嫌疑。

未料，黃偉哲今（9）日宣布，今年9月起實施營養午餐全面免費，每年預估增加16億元經費，全市約14.2萬名學生受惠。

