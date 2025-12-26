綠營要桃園學高雄拚演唱會經濟 詹江村打臉：觀光人次、成長率雙墊底

近幾年高雄市政府積極推動「演唱會經濟」，不過根據交通部觀光署統計，今年1至10月的觀光總人次和成長率都是六都墊底。對此，桃園市議員詹江村今（26）日在臉書發文，根據官方公布的數字，與外界印象中的「演唱會經濟帶動觀光起飛」形象有所落差。

高雄市政府近年積極推動演唱會經濟。（圖／翻攝陳其邁臉書）

詹江村表示，先前高雄市府內參不慎外傳，資料顯示，高雄市113 年觀光旅館平均住房率為55.58%，為六都最低，而114年上半年整體住宿率再下滑約7%。

詹江村提到，而根據觀光署統計，114年1至10月桃園累積觀光人次達7,849萬人，高於高雄的6,795萬人；114年1至9月桃園觀光旅館住用率為 66.3%，創歷史新高，位居六都第二。此外，外國旅客住房人次自111年至113年成長約75%，整體旅宿業營收累計成長超過 16%。

高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

詹江村表示，演唱會確實能帶動話題與短期人流，但不宜過度神話，也不應成為比較或貶低其他城市的工具。他點名桃園多位民進黨市議員，應避免以單一城市模式作為標準答案，因為各縣市發展條件不同，桃園有其自身發展模式，相關政策成效應以長期數據與產業反應作為檢驗標準。

桃園市長張善政。（圖／桃園市政府提供）

該貼文也引發熱議，有網友指出，觀光發展仍需有城市文化底蘊，演唱會多屬短期活動，熱度通常僅維持一、兩天，對周邊商圈帶動有限；有網友以自身經驗表示，「過去高雄三多商圈人潮眾多，但近年平日人流明顯減少，僅在過年等特定時段較為熱鬧」、「演唱會場地的租金不夠場地維修費」、「最重要的是，高雄演唱會場地還免租金」，紛紛對場地維護與營運成本是否能轉化為實質經濟效益提出質疑。

