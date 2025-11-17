綠營要求中市府清查公布芬普尼毒蛋流入台中去向

台中市議會今17日市政總質詢，民進黨市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤等人（如圖）針對彰化流入台中的芬普尼毒蛋流向，要求市府清查公布流向，不能再次失職，讓台中成為破口。

政風處長表示，衛生局應該要追蹤有無確實下架。另，衛生局曾梓展局長則回應，毒蛋7號已經下架，隨後9號又新進來一批，由彰化放行，從文雅畜牧場配送到龍忠蛋行。且查到的毒蛋都有主動下架，後續會公布有毒蛋的35家下游店家。

盧秀燕市長表示，目前中央、彰化縣政府和檢方正在調查為何有第二批蛋出貨，11/10還驗出毒蛋，需要徹查。

廣告 廣告

市議員陳俞融質疑，為何市府11/9號啟動預防性下架後，還有芬普尼毒蛋可以流到市面?所以台中市市府預防性發新聞稿說預防性下架，但隨後卻還有200籃毒蛋、4000台斤毒蛋跑到台中各地，市府已經不是食安管理，是放生模式。

陳俞融提到，11/7號彰化通知各縣市下架毒蛋，11/9號還讓200籃毒蛋、4000台斤毒蛋進貨，接著11/10號衛生局稽查發現超標5倍的毒蛋，共38籃、760台斤，其餘毒蛋早賣出，恐早已被市民吃下肚。

陳淑華說，其餘毒蛋賣出早已流入市面，引起市民恐慌，為保護市民，要求市府應主動公布這些毒蛋流入的35家下游店家，讓市民可以安心選擇，避免吃到毒蛋。

陳俞融強調，此次毒蛋源頭在彰化，但把毒蛋吃光的都在台中，請市府責任不要外包給彰化，政風處應調查衛生局是否有無怠於執行毒蛋下架的疏失。若市府當時確實稽查追蹤，市民後續也不會吃到毒蛋。

台中劣質蛋流入市場與餐飲，引爆食安危機。議員陳淑華、陳雅惠痛批市府反應遲鈍、查驗敷衍，讓市民每天提心吊膽。要求盧市府立即完整公布流向與檢驗結果、強化源頭管理與稽查。