綠營要處理黃國昌？柯文哲警告「別把司法當政治工具」：再搞他我一定焦土政策

前政務委員張景森昨（3）日在臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在總統賴清德一念之間，而是在民眾黨前主席柯文哲一念之間，民眾黨主席黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。對此，柯文哲今（4）日表示，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，他被關了一年，他可以一笑置之就算了，還派人來放話說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。柯文哲強調，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，「如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策」，不可以把司法當政治工具用。

柯文哲今日到嘉義城隍廟參拜，會前接受媒體聯訪。柯文哲表示，張景森是民進黨裡面很有智慧的人，以前是台大土木系教授，但台灣政局的紛擾，就是賴清德一念之間，現在怪大彈劾，那當時為什麼要搞大罷免？當時去搞人家，人家現在當然一定會反撲。如果賴清德當時一上任時，就採取聯合政府概念，跟在野黨協調，怎麼會搞到今天這種局面？

宣布將常駐嘉義的民眾黨前主席柯文哲到嘉義共和市場掃街。（民眾黨提供）

關於軍購特別預算，柯文哲則說，要申請1.25兆的特別預算，不能說就兩張A4紙，這在立法院誰敢蓋章？付錢東西沒來超過6000億，立法院誰敢背書？這個問題不解決也不交代，就算是民進黨立委，他看也是答應的很心虛，付錢都東西沒有來要有交代，也要有詳細時程、報告，2張紙要換1.25兆，這是不可能的事情。

至於總預算，柯文哲表示，台灣過去也不是沒有遇到僵局，去年遇到僵局也是解決了，民進黨的態度不應該是「要審就審，不審拉倒」，3個黨都有總召，如果彼此之間有什麼困難，就再帶一個人，6個人坐下來好好談一談，一定會有一個協調，所以還是在賴清德的一念之間，在高位、有權勢的人才能夠去整合其他人。

對於黃國昌，柯文哲說，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，他被關了一年，他可以一笑置之就算了，還派人來放話說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，「如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策」，不可以把司法當政治工具用，「賴清德不要把台灣搞得四分五裂」。

