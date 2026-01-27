綠營認真想改名台灣101？羅旺哲：統一獅曾被稱「台南獅」

有蔣萬安(右)、賈永婕(左圖左)當後援，霍諾德(左圖右)順利完成攀登台北101壯舉。（合成圖／黃世麒攝、取自賈永婕臉書）

美國攀岩高手霍諾德25日徒手登頂台北101大樓，引發國際關注，但副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文卻改稱「台灣101」，引發爭議。媒體人羅旺哲質疑，過去也有綠委把統一獅說成台南獅，民進黨似乎有認真討論改名「台灣101」，這種穿小鞋做法，只是在騙自己。

羅旺哲今(27日)在《鄉民監察院》節目表示，賴清德手下包括郭國文、卓榮泰，每個人都在討論「台灣101」這種意識形態的東西，自然就會把中間選民給嚇跑。像林宜瑾也是賴的台南子弟兵，她把中職台南主場的「統一7-ELEVEn獅」說成什麼「台南獅」隊，就覺得莫名奇妙。

羅旺哲質疑，人家的隊伍名稱就是這樣子，總不能把「紐約洋基隊」說成「紐約隊」？紐約有兩隊，還有「紐約大都會隊」。這很奇怪，這種講法不是在騙別人，是在騙自己。「台南統一獅隊」可以理解，但「台南獅隊」是怎樣？主持人李明賢直呼：民進黨的字典沒有「統一」！

羅旺哲指出，「台灣101」這件事在民進黨內部，好像有認真被討論的感覺，兩年前（2024年12月23日）郭國文為什麼突然拋出這個議題？代表民進黨內有一部分人認為：叫什麼台北101？就應該要改名叫「台灣101」才對！我們是在看笑話，但民進黨內有一部分的人是在認真看待，往後台北101是不是要改叫「台灣101」這件事。可是民進黨也執政這麼久了，怎麼不改？李明賢提到，要改商標很麻煩。

羅旺哲直言，綠營的人知道麻煩，所以只好玩這些小動作，這是最小家子氣的地方。今天霍諾德登頂台北101，這是美事，結果為了要達成政治操作目的，要給蔣萬安穿小鞋，刻意淡化台北市政府的角色。但蔣萬安也很大氣，沒有跟中央惡言相向，「真的不用這樣。」

