綠營誰出戰張善政？王義川青埔服務處開張 傳黨中央有意徵召「這人」

記者游任博、陳志峰／台北-桃園報導

2026桃園市長選舉，民進黨內立委王義川跟總統府副秘書長何志偉動作不斷，王義川今（6）日在青埔高鐵站前設立「普發一萬諮詢服務處」，不過何志偉也持續勤走基層，更傳出黨中央態度有意徵召何志偉。

立委王義川（圖）在青埔高鐵站前設立「普發一萬諮詢服務處」，被解讀成想代表民進黨參選2026桃園市長選舉。

平躺的台灣地圖，下面還有一行字「言論是自由的、政治是民主的、文化是多元的台灣」，這是民進黨立委王義川在青埔設立的普發一萬立委諮詢服務處。

民眾：「地方選民服務有提供，我覺得是滿樂觀其成。」

民眾：「你讓選民越容易找到你，勢必對選民方便性會比較高。」

民眾話說得很直白，王義川設服務處增加曝光度，儘管傳出大罷免後，王義川地方活動變少，但如今設立服務處也被解讀是持續在備戰明年桃園市長選戰。

民進黨立委王義川：「做選民服務之外，我們會辦很多的講座，包括法律諮詢的服務，還有一些活動，愈來愈多人想要來討論桃園是好事，但是民進黨的機制最後是黨主席來徵召。」

傳出民進黨黨中央有意徵召何志偉（左3）參選2026桃園市長選舉。

不只王義川，總統府副祕書長何志偉更是勤跑桃園基層，最高紀錄一天跑4、5間宮廟參拜，還有在地議員李光達掛布條，力挺何志偉角逐桃園市長，甚至傳出黨中央人士透露，目前是朝徵召何志偉方向前進，對此何志偉辦公室不願回應。

民進黨桃園市議員李光達：「他（何志偉）是屬於比較中性，他的發言。王委員也很優秀，可能固守基本盤是有啦，但是要再開拓的話，我覺得還是提出他的願景，會比較重要。」

在地議員李光達掛布條，力挺何志偉角逐桃園市長。

民進黨桃園市議員（正國會）彭俊豪：「王義川王委員有極高知名度，貼近民眾的語言，跟大眾對話，所以我相信他也是個非常適合參選市長的人選。」

正國會在地議員力挺同派系的王義川，但綠營不管派誰出戰，面對爭取連任的張善政，勢必都是一場苦戰。

