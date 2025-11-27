政治中心／綜合報導

民進黨誰來選台北市長，不斷有人選被點名，北市議員許淑華就認為，要找個能跨越藍綠的奇兵，例如和碩董事長童子賢，同樣呼聲高的王世堅說，童子賢要把核能問題說清楚，吳怡農則認為現在台北市民感受不到民進黨的積極。

立委（民）王世堅：「我已經當了一日市長，（有考慮當四年嗎），哈哈哈不可能啦。」

一聽到台北市長關鍵字，王世堅連忙說他當過"一日市長"了，民進黨誰來出戰蔣萬安？黨內議員許淑華點名應該要有跨越藍綠的奇兵，例如和碩董事長童子賢。

王世堅說自己已經當過一日市長。（圖／民視新聞）





立委（民）王世堅：「很好很好，童子賢他有企業經營的才能，但為什麼別的國家用的核電，是髒核電，然後他要引進的就是，乾淨的核能，這個他沒有說清楚，我希望他能說清楚，在這樣子的前提下，我認為他來參選，首都台北市長是適合的。」

民進黨台北市長擬參選人吳怡農：「不應該把重點只放在要推誰，我們也要提出，要為台北市做什麼，但是現在比較弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，讓我們根本沒有辦法交換意見，導致台北市民感受不到，民進黨對台北市的積極，看不見我們對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法，爭取到社會的支持。」

早已表態的吳怡農，不置可否，童子賢跟檯面上人選比起來，確實政治色彩淡了點，在大罷免時站出來號召下架傅崐萁，能吸引綠營支持者，挺核立場，有機會拉攏淺藍，但也有可能是雙面刃，兩邊不討好。

童子賢被點名是選台北市長的奇兵。（圖／民視新聞）







台北市長蔣萬安：「離選舉還有很長一段時間，我們今天到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政上。」

蔣萬安穩紮穩打，拚連任路上，不斷有新的對手被點名。





原文出處：綠營誰對戰蔣萬安？ 童子賢被點名是「奇兵」

