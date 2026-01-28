綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽曝王世堅、賈永婕無意願：揭鄭麗君完勝卓榮泰3 理由：蔣萬安必回防臺北

隨著 2026 年九合一選戰進入備戰期，民進黨台北市長人選引發高度關注。國民黨台北市黨部主委、現任台北市議長戴錫欽在《暐瀚撞新聞》專訪中明確指出，雖然王世堅與 101 董事長賈永婕在民調中討論度極高，但因兩人完全沒有參選意願，終究不會出現在選票上。戴錫欽研判，賴清德總統最後的口袋名單將落在鄭麗君與卓榮泰之間，且他斷言「鄭麗君強過卓榮泰」，若其參選將迫使蔣萬安「回防」臺北，進而遞減其在南部縣市輔選的「外溢效應」。

2026 藍白合：非「三腳督」前提下的站台承諾與 31 席過半

戴錫欽指出，連任首長的核心紅利在於「政績」而非「新鮮感」，蔣萬安在臺北市長任內推動的大巨蛋營運、捷運六線齊發2.0以及營養午餐免費等政策等實質政績。戴錫欽認為，選民在首長第二任期會更嚴格檢視承諾是否兌現，這也是蔣萬安連任之路的核心優勢。

針對外界最關注的跨黨派合作，戴錫欽他指出，若民眾黨在 2026 年不推派臺北市長參選人，展現「不讓選戰變成三腳督」的善意，他作為黨部主委將支持且樂見蔣萬安市長為民眾黨提名的 6 席市議員站台。戴錫欽表示，雖然國民黨內新人對此會有排擠效應的焦慮，但為了「把餅做大」並爭取國民黨在議會實質過半（目標 31 席），與志同道合的盟友聯合是必要的。

戴錫欽分析，在理念相通且白營支持市府重大政策（如營養午餐免費）的前提下，與有黨共同「把餅做大」是穩固執政優勢的必要手段。然而，若白營採取過度刺激或不友善的政治攻擊，輔選與站台的力道將會顯著遞減。

綠營最強對手：鄭麗君「關稅談判」溫和形象與 45% 得票威脅

在競爭對手與跨城聯動方面，戴錫欽認為綠營目前最強的台北市長人選是鄭麗君。戴錫欽強調，儘管「王世堅、賈永婕」的討論度也都很高，但因為兩人完全沒意願，終究不會成為參選人。他研判賴清德總統最後可能派出的人選，會是鄭麗君或卓榮泰，而鄭麗君又「強過」卓榮泰。

理由有三：鄭麗君因「台美關稅談判」建立的溫和形象、氣質形象符合台北市民喜好、未涉爭議事件仇恨值低，對中間選民具備高吸引力，且能獲得 40% 至 45% 的基本盤支持，若其參選將迫使蔣萬安「回防」臺北，進而遞減其在南部縣市輔選的「外溢效應」。

至於卓榮泰，戴錫欽認為爭議性跟仇恨值都高過鄭麗君，所以得票不會比鄭麗君多。但卓院長的特性是「配合度高」，如果賴總統最後無法勸服鄭麗君，轉而拜託卓榮泰，卓院長應該會義無反顧地接受。

雙北跨城佈局：李四川民調領先 15% 與農曆年前「定於一尊」

同時，他也點名李四川目前民調領先蘇巧慧達 15 個百分點，若能在農曆年前「定於一尊」，將有利於母雞帶領小雞參與春節拜廟行程，穩固基層選票。