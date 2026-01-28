綠營誰能戰北市？ 王世堅最獲民意青睞

民進黨立委王世堅。(劉祐龍攝影)

2026年台北市長選戰備受關注，《震傳媒》最新公布民調顯示，現任市長蔣萬安施政滿意度高達69.2% ，展現穩固的民意基礎；在民進黨潛在人選對比中，蔣萬安皆領先卓榮泰、鄭麗君與王世堅 。



然而，立委王世堅不僅在綠營支持度中異軍突起，在30-39歲年輕族群的支持度更首度超車蔣萬安，被視為民進黨內最具挑戰首都市長實力的「大黑馬」。





根據民調顯示，蔣萬安在各行政區及族群中皆獲得穩定支持，甚至有21.4%市民表示「非常滿意」 。面對綠營挑戰，蔣萬安與王世堅對決時，支持度差距縮小至19.3%，是三位人選中差距最小的一位 。

廣告 廣告





值得注意的是，王世堅在中山大同區展現強大的在地實力，支持度達41.4% ；且在基本資料交叉分析中，王世堅在30-39歲族群以47.9%的支持度領先蔣萬安的36.4%，顯示其魅力跨越傳統政治光譜。





針對「最希望誰代表民進黨參選」，高達41.5%的受訪者點名王世堅，遠高於鄭麗君的15.8%與卓榮泰的9.8% 。雖然目前蔣萬安仍穩坐釣魚台，但王世堅能拓展藍白及中間選民選票的特質，無疑將成為國民黨衛冕首都之路的最大變數。