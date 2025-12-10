綠營誰能戰蔣萬安？ 王世堅「點將」：「稍安勿躁」有好人選

民進黨立委王世堅開中常會前，特別回應近期民調表現。（圖／東森新聞）





民進黨立委王世堅開中常會前，特別回應近期民調表現，他謙虛表示，自己不是最強，只是運氣好，因為眾多民調未納入民進黨立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜、以及民進黨秘書長徐國勇等人，結果講到一半，突然遭踢館，只見王世堅冷回，好自為之。

新黨副秘書長游智彬vs.立委（民）王世堅：「我們的國家，警察可以這樣嗎，（不要這樣子），我們國家的警察，可以這樣亂搞嗎，（這個…，他能夠好自為之啦。）」

新黨副秘書長游智彬嗆聲簽生死狀，王世堅淡定繼續受訪!，游智彬不滿，繼續嗆！

新黨副秘書長游智彬vs.立委（民）王世堅：「立法委員看一下，警察在亂搞啊。」

堅哥給了游智彬選舉舞台，但外界更關注，他有無可能2026走上對決蔣萬安的講台！

記者vs.立委（民）王世堅：「（那你還是蔣師嗎），呵呵呵，這是我還在議會的時候未來有機會對蔣萬安唱首沒出息，哈哈哈，我不在其位，不謀其政。」

就在蔣萬安極力宣傳三周年活動之際，王世堅再喊綠營並非沒人才，而是人才濟濟，未納入近期民調!。

立委（民）王世堅：「有好幾位他絕對比我強，徐國勇莊瑞雄，高嘉瑜，鄭麗君也是非常適合，最強的還沒有，還沒有被篩選到。」

王世堅眼中的強牌是民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，而王世堅口中的政院副院長鄭麗君被點名是戰北市的安全牌，不過對蔣萬安來說，一直說他95%會連任，穩的王世堅是令人害怕的出牌。

立委（民）王世堅：「我們的進度，確實比較慢，蔣萬安市長是，拔劍四顧，那麼心茫然，蔣市長稍安勿躁，針對首都市長，會有很好的人選來推出。」

王世堅是否會戰蔣萬安，確實八字沒一撇，但昔日大柯黑，選戰前始終不當蔣黑，懂了！

記者vs.立委（民）王世堅：「（你現在一直稱讚蔣萬安，是不是因為怕扶龍王這個名稱發酵），也是，嘿。」

