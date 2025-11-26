綠營誰選台北市長抗蔣 中間選票成決勝關鍵

吳怡農（圖）爭取民進黨提名，昨公布民調，稱自己僅微幅落後王世堅。記者杜建重／攝影

國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任，民進黨尚未決定參選人。壯闊台灣理事長吳怡農昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次於民進黨立委王世堅，有底氣突破綠營基本盤。

吳怡農爭取民進黨提名，昨公布民調，稱自己僅微幅落後王世堅（圖）。圖／聯合報系資料照片

王世堅回應，民調非提名唯一參考，他推薦行政院副院長鄭麗君；他也說，台北是首都，他不會爭取也不敢奢望，黨提出的候選人絕對百分之百支持，「能當一日市長就很高興了，可以寫到族譜裡就夠了」。

吳怡農昨公布民調，與民進黨立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、基隆市前市長林右昌互比。他說，他在「非藍白支持者」中民調第二，落後王世堅8.9個百分點，但領先其他潛在人選，有最多「非藍白支持者」將他列為「第二支持」的優先人選；在「綠營支持者」中，王世堅支持度22.7％，領先他20.3％，2.4個百分點差距在誤差範圍內。

廣告 廣告

是否可能禮讓王世堅？吳怡農強調，這份民調只有他公開表態爭取提名，很難預測若其他人表態後的民調走向，距選舉還有1年時間，很多事情尚未定案，「選拔賽還沒開始，不可能考慮放棄。」

王世堅說，民調並非黨提名唯一參考，黨內還有選對會與黨主席，根據不同狀況做判斷。他最推薦鄭麗君，1年多來中常會政務交辦都使命必達，也提供很好判斷給中常委與黨主席賴清德參考。

民進黨議員許淑華表示，這場選戰若要打贏，最關鍵是誰能吸收最多中間選票，或許可以考慮尋找企業家如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。

有綠營人士指出，現階段「皇帝不急，急死太監」，在蔣萬安明年連任機率高的狀況下，若不快拍板人選提早起跑，情勢恐怕更加不利，能理解吳怡農求好心切，希望黨中央盡快定調。

【看原文連結】

更多udn報導

老師低血糖暈倒！全班學生也倒一片 奇葩原因曝

天氣轉涼穿搭首選？信義區女生清一色「3件套」

失智最早徵兆非健忘 醫揭1變化是大腦在求救

神級美貌變調？迪麗熱巴現詭異「浮腫感」惹議