綠營警訊？最新民調出爐！國民黨支持度竄升
[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點，至少可歸因於3個短期因素：一、普發1萬元；二、近期國民黨力推「停砍公教年金」；三、國民黨與民眾黨近期力推恢復「公投綁大選」， 引起廣大民眾共鳴。
國民黨主席鄭麗文本月上任，前後陸續失言「蒲亭不是獨裁者」、遭質疑悼念共諜吳石，以及屢遭質疑親中立場，不過，根據台灣民意基金會今公布的最新民調，國民黨支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其是在鄭麗文這些諸多爭議性言論與作為之後，更顯民調結果離奇。
台灣民意基金會表示，詢問台灣民眾：「台灣日前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨⋯等等。在所有政黨中， 您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：31.1％支持民主進步黨，25.8％支持中國國民黨，14.7％支持台灣民眾黨，2.4％支持其他政黨合計，24.7％沒特別支持哪一個政黨，1.3％不知道、 拒答。
換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨，其他小黨合計2.4％，二成五為中性選民。
而與上個月民調結果相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點，國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨略增0.3個百分點，中性選民下滑2.6個百分點。
其中，台灣民意基金會分析，民進黨目前仍以三成一支持度穩居台灣第一大黨。經歷大罷免超級風暴後，雖連續2個月有復甦跡象，但這個月再下滑1.8個百分點，和大罷免大失敗之前榮景相比，顯得消瘦不少。
此外，受大罷免重創之前，民進黨曾輕鬆一打二還綽綽有餘，如今藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點。這是一個嚴重的警訊，尤其2026九合一地方選舉已經是胎動階段。
至於國民黨方面，過去一個月的支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其在新任黨主席鄭麗文諸多爭議性言論與作為之後，更顯離奇，至少有3個短期因素：
政府普發1萬元現金；
二、近期國民黨力推「停砍公教年金」，為數眾多的退休或現任公教人員因預期受益而表態支持；
三、國民黨與民眾黨近期力推恢復「公投綁大選」，引起廣大民眾共鳴。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
驚！黃國昌爆資金回流自己口袋？律師：刑責恐比徐永明重
黃國昌慘了？狗仔金流越挖越深 這人充當白手套恐被拖下水
鄭黃會前夕！黃國昌支持度雪崩 王瑞德狠批：毫無影響力
其他人也在看
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
大谷高達211億「延遲付款」恐釀封館危機？美媒直言：道奇摧毀棒球！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇球星大谷翔平的10年7億美元大合約，其中有高達6.8億美元（約新台幣211億）都是延遲付款，根據美國媒體《The Sporting News》記者修斯（Andrew Hughes）報導指出，此種「延遲付款」的合約形式可能間接影響2027年大聯盟封館，修斯更直言：道奇正在摧毀棒球！FTV Sports ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 2 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」EBC東森新聞 ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 56 分鐘前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 1 天前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 2 小時前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 15 小時前