綠營議員初選年後登場 湧言會推11新人參戰

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

屬民進黨湧言會系統的立委林楚茵今(1/20)表示， 今年的議員選舉，湧言會將再推出11位新人參選，希望大家可以支持，有能力、願意拚的即戰力。

民進黨立委林楚茵等人上午推薦湧言會新人投入綠營議員初選，翻攝林楚茵臉書

民進黨全台縣市議員初選將在3至4月登場，湧言會系統立委林楚茵、王定宇、黃捷，以及台北市議員林延鳳、新北市議員李宇翔等人，上午偕同11位將參加台北、新北、台南、高雄等縣市議員初選的新人，於台大校友會館召開記者會，粉墨登場。

林楚茵指出，4年前在同一個場地，自己向大家推薦今天新人，也是今日記者會主持人林延鳳與李宇翔，如今兩人已是傑出的雙北市議員，服務成績亮眼，也即將爭取連任。

廣告 廣告

林楚茵說，湧言會這次要再推薦11位新人參選，這些人同樣從基層做起、在地深耕多年，只差被看見的機會，也請大家在3月到4月電話民調，支持有能力、願意拚的即戰力。

湧言會推出擬參選議員的新人名單如下：

台北第3選區松山信義：郭凡

台北第5選區中正萬華：康家瑋

台北第6選區大安文山：劉品妡

新北第6選區中和：張志豪

台南第8選區北區中西區：林建南

台南第10選區東區：卓佩于

高雄第4選區左營楠梓：張以理

高雄第9選區鳳山：鄧巧佩

高雄第10選區前鎮小港：黃雍琇

高雄第11選區林園大寮：蔡昌達

高雄第12選區平地原住民：巫振興

更多FTNN新聞網報導

監守自盜榮民349萬被抓 林楚茵怒批退輔會：還幫犯嫌自首創造減刑條件

黃國昌欲自編國防特別預算 王定宇嗆對國防外行：別老是把違憲合理化

TPASS補助全沒了？林楚茵點名藍營立委：要你們審預算沒要你們懲罰人民

