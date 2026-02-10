綠營議員初選登記最終日 正國會人馬合體拚連任

社會中心／吳玟誼 郭文海 SNG 新北報導

民進黨新北市議員登記參選的最後一天，正國會組成"新新板土"連線，除了現任的卓冠廷、山田摩衣和陳乃瑜要拚連任，前游錫堃辦公室副主任陳岱吟，強勢角逐新莊選區。另外，這回父子檔接棒的議員相當多，在壓線登記截止前，陳永福兒子陳韋任也前往登記。

前內政部長林右昌，母雞帶小雞，帶領四位正國會人馬，「新新板土」連線，一起登記參選新北市議員，因為這回初選戰況激烈，第八選區土樹三鶯，上演6搶5，四位現任議員拚連任，還有兩人強勢來襲，至於新莊區同樣緊張，5搶4，除了現任兩位議員拚連任，還有三位新人一起角逐，其中一位就是前游錫堃辦公室副主任陳岱吟。

綠營議員初選登記結束 父子檔拚成功接棒。（圖／民視新聞）







除了選區聯合造勢，這回也有許多父子檔傳承，包括立委吳琪銘和兒子吳昇翰，陳啟能交棒陳俊維，還有陳永福的兒子陳韋任，在登記截止前，壓線登記。





綠營議員初選登記結束 父子檔拚成功接棒。（圖／民視新聞）





登記最後倒數，民進黨新北市議員候選人即將抵定，激烈的初選大戰才正要開始。





