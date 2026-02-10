綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光
即時中心／黃于庭報導
為了即將到來的九合一大選，民進黨近期持續布局，今（10）日為北市黨部登記初選最後一天，有意參選的田徑運動員紀政姪子、後港里長紀建漢卻拋出震撼彈，表示自己不是去領表登記，而是「退黨」，並強調他用真心服務、不分黨派；他講真話，不願因為電話民調0.006的差距推翻努力，未來將以無黨身分參選。
回顧選舉紀錄，紀建漢表示，2018年黨內電話民調，「現任議員全數通過，建安與第6名以0.0003差距出局」；2022年電話民調，「現任議員全數通過，建漢以『0.006』的差距未能通過」，曾經因為「些微」的差距，所以再拚一次，結果「0.006」的差距，讓他對支持民眾食言，沒機會把服務做大。
紀建漢指出，昨（9）日現任議員以「聯合登記，跨派系合作」的方式表態，再次證明，無派系的他被排除在外；而今日他也向黨表態，曾經這些議員是新人時，「試問我們沒有相挺你們嗎？大大小小的選舉，動員時刻，我們沒有出力嗎？」
談到2001年3月30日加入民進黨，紀建漢指出，他認同民進黨，不論政黨如何輪替，對黨的支持沒有改變；但現在明白了，入黨近25年，掛黨任職12年的里長，原來對黨而言，沒有派系，新人參選就是沒有被認同，原來這就是他追隨的民主進步黨。
「我明白選舉的現實，現任的議員擁有的資源是我沒有的，但我不爭；現任議員有的人脈也是我望塵莫及的」，紀建漢說，地方服務這12年，自己從基礎做起，瞭解遇到處理事情的瓶頸，只是希望可以有機會可以做更多。他勤跑，只因沒有響亮的知名度；他努力，因為背後沒有強大的派系。
紀政曾給他9個字「用真心，講真話，做真事」，紀建漢認為，他用真心服務、不分黨派；他講真話，不願因為0.006的差距推翻努力，無需去參與「聯合方式」的民調；他能做真事，但選舉的勝負，讓選民來定。
最後，紀建漢表示將會放手一搏，即使背水一戰，也想為自己、為相信他、支持他的人奮力一戰。因此，今日宣布退出民主進步黨，並以無黨參選迎戰。
