豬瘟疫情！台中綠營議員怒敲桌 狂批廚餘處理與疫調

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發各界高度關注！台中市政府已採取高溫消毒等防疫措施，然而疫調內容及廚餘處理方式仍引起民進黨議員強烈不滿，周永鴻議員更在會議中憤怒敲桌，要求農業局長與環保局長下台。同時，涉嫌電話問診的王姓獸醫佐已回國接受調查，被檢方列為證人。另外，民眾拍攝到未加蓋的廚餘車輛沿路滴漏，恐違反《廢棄物清理法》。

綠營議員怒敲桌！台中豬瘟疫調遭質疑「每天唬爛」 問診獸醫佐回國了 。(圖／TVBS)

非洲豬瘟疫情在台中梧棲一處養豬場爆發，引發各界高度關注。台中市政府已採取高溫消毒等防疫措施，然而疫調內容及廚餘處理方式仍引起民進黨議員強烈不滿，甚至在會議中敲桌要求農業局長與環保局長下台。同時，涉嫌電話問診的王姓獸醫佐已回國接受調查，被檢方列為證人，其手機將進行鑑定以釐清案件細節。廚餘運送不當問題也浮出檯面，有民眾拍攝到未加蓋的廚餘車輛，沿路滴漏情形恐違反廢棄物清理法。

民眾拍攝到未加蓋的廚餘車輛，沿路滴漏情形恐違反廢棄物清理法。(圖／民眾提供)

台中梧棲一處爆發非洲豬瘟的養豬場，在噴灑消毒劑後仍被驗出2處有病毒陽性反應。台中市府採納中央意見，出動火焰槍火烤鐵柵欄，以高溫方式避免病毒擴散。台中市副市長鄭照新表示，疫情有三輪百分之百查核。除了每天舉行記者會報告疫情狀況外，29日中午，台中市副市長也率隊向民進黨團報告疫調內容。

台中市府採納中央意見，出動火焰槍火烤鐵柵欄，以高溫方式避免病毒擴散。(圖／TVBS)

然而，不論是獸醫調查還是廚餘處理方式等問題，綠營議員都表達了強烈不滿。台中民進黨議員周永鴻憤怒地表示，疫情期間還在說謊，所有家人都在生氣，每天在唬爛。他甚至氣到敲桌子，要求台中市府道歉，並主張農業局長和環保局長應該下台。

民進黨議員強烈不滿，在會議中敲桌要求農業局長與環保局長下台。(圖／TVBS)

在防疫階段，廚餘處理成為各界關注焦點。29日上午10點多，有民眾目擊一輛載滿廚餘的貨車行經台中南屯忠勇路，疑似前往文山掩埋場途中。車輛後方車斗裝滿廚餘的桶子沒有上蓋，導致廚餘沿路滴漏，此行為可能依廢棄物清理法開罰。

台中市副市長鄭照新表示，疫情有三輪百分之百查核。(圖／TVBS)

涉嫌電話問診的王姓獸醫佐已經回國接受調查。29日一早，他就被防疫人員找上門，隨後前往台中地檢署說明。王姓獸醫佐的鄰居透露，警察有來過，大約有2名警察到訪。目前檢方將王姓獸醫佐列為證人，並將對其手機進行鑑定，以釐清更多案件細節。

