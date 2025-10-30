豬瘟疫情！台中綠營議員怒敲桌 狂批廚餘處理與疫調
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發各界高度關注！台中市政府已採取高溫消毒等防疫措施，然而疫調內容及廚餘處理方式仍引起民進黨議員強烈不滿，周永鴻議員更在會議中憤怒敲桌，要求農業局長與環保局長下台。同時，涉嫌電話問診的王姓獸醫佐已回國接受調查，被檢方列為證人。另外，民眾拍攝到未加蓋的廚餘車輛沿路滴漏，恐違反《廢棄物清理法》。
非洲豬瘟疫情在台中梧棲一處養豬場爆發，引發各界高度關注。台中市政府已採取高溫消毒等防疫措施，然而疫調內容及廚餘處理方式仍引起民進黨議員強烈不滿，甚至在會議中敲桌要求農業局長與環保局長下台。同時，涉嫌電話問診的王姓獸醫佐已回國接受調查，被檢方列為證人，其手機將進行鑑定以釐清案件細節。廚餘運送不當問題也浮出檯面，有民眾拍攝到未加蓋的廚餘車輛，沿路滴漏情形恐違反廢棄物清理法。
台中梧棲一處爆發非洲豬瘟的養豬場，在噴灑消毒劑後仍被驗出2處有病毒陽性反應。台中市府採納中央意見，出動火焰槍火烤鐵柵欄，以高溫方式避免病毒擴散。台中市副市長鄭照新表示，疫情有三輪百分之百查核。除了每天舉行記者會報告疫情狀況外，29日中午，台中市副市長也率隊向民進黨團報告疫調內容。
然而，不論是獸醫調查還是廚餘處理方式等問題，綠營議員都表達了強烈不滿。台中民進黨議員周永鴻憤怒地表示，疫情期間還在說謊，所有家人都在生氣，每天在唬爛。他甚至氣到敲桌子，要求台中市府道歉，並主張農業局長和環保局長應該下台。
在防疫階段，廚餘處理成為各界關注焦點。29日上午10點多，有民眾目擊一輛載滿廚餘的貨車行經台中南屯忠勇路，疑似前往文山掩埋場途中。車輛後方車斗裝滿廚餘的桶子沒有上蓋，導致廚餘沿路滴漏，此行為可能依廢棄物清理法開罰。
涉嫌電話問診的王姓獸醫佐已經回國接受調查。29日一早，他就被防疫人員找上門，隨後前往台中地檢署說明。王姓獸醫佐的鄰居透露，警察有來過，大約有2名警察到訪。目前檢方將王姓獸醫佐列為證人，並將對其手機進行鑑定，以釐清更多案件細節。
更多 TVBS 報導
非洲豬瘟病毒太強！台中染疫豬場清消後 2處仍呈陽性
台中養豬場爆疫情後仍出貨！非洲豬瘟肉品流入３縣市 恐存活千日
非洲豬瘟襲台中！117頭豬隻離奇死亡 全國緊急禁運禁宰
台中爆非洲豬瘟 獸醫羅生門擴大至4人 王姓獸醫佐返台受查
其他人也在看
非洲豬瘟延燒！它揪中市府1說法：信任崩盤
[NOWnews今日新聞]台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟案例，但中市府隨後公布豬隻、到場獸醫師資訊一變再變，備受質疑；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（29）日於網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，尚毅夫...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
11月新制上路！普發現金開放預登記 高鐵取消彈性乘車
11月新制上路！普發現金開放預登記 高鐵取消彈性乘車EBC東森新聞 ・ 13 小時前
【完整版】金鐘實力派來了！巨蟹座黃迪揚坦承學生時期喜歡當開心果是怕被排擠！水瓶座林予晞從小就超敢講！【唐綺陽談星私廚】EP22
本集《唐綺陽談星私廚》星光閃閃！水瓶座文青女神林予晞、巨蟹座實力派演員黃迪揚、以及16歲天才少年白潤音，一起來聊新片《自殺通告》，從教育壓力聊到人生勇氣，全場笑中帶淚。唐老師從星座角度開講「誰是天生學霸星座？」揭開三人背後的性格密碼。索艾克主廚則端出專屬星菜單「威士忌三杯雞」、「梅子燉雞沙拉」與「麻婆豆腐蓋飯」，讓星客們邊吃邊聊，料理香氣與真心故事一樣濃郁！唐綺陽談星私廚 ・ 10 小時前
企業綠電需求壓力大 台智電：離岸風電是無可避免關鍵選項
台智電公司代理總經理邱玉典表示，2030年企業綠電需求至少480億度,但在半導體及資料中心推升下，到2040年需求即高達1000億度以上。而2030年預估可能進入市場供給約為560億度,但地面型光電開發因爭議性及難度愈來愈高，因此對未來綠電開發及供給的挑戰不小。中時財經即時 ・ 12 小時前
野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！
論壇中心/綜合報導台中爆發非洲豬瘟、「廚餘大峽谷」引爆外界質疑，農業部長陳駿季今(29)日指出，由中央各單位專家共10名組成疫調團隊，協助釐清中市府疫調。屏科大獸醫系教授林昭男以歐洲為例子，若野豬誤食有病毒的廚餘，一個接著一個「移動」感染鏈。林昭男在《台灣向前行》節目中指出，歐洲的非洲豬瘟傳播「主要就是透過野豬為媒介」，野豬得病不會馬上死掉，病豬會移動、移動個幾公里散播病毒，當病豬死掉之後，屍體留在野外、其它野豬再接觸屍體，就再次感染到下個宿主，如此傳播開來。林昭男進一步指出，非洲豬瘟只會感染豬，但是狗、貓、老鼠等動物會跑來跑去，就有機會把這些病毒帶到各種地方，甚至是人的腳底踩到狗、貓、老鼠身上所掉的病毒，豬場人士剛好踩過，就有可能「間接地」把病毒帶進去。他也強調，非洲豬瘟的病毒十分頑強，根據國外的文獻研究，豬舍的病毒若沒清消乾淨「可能一個月都還有感染能力」。原文出處：向前行(影)／野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！ 更多民視新聞報導新北議會聚焦豬瘟防疫 廖宜琨率黨團力挺台灣豬、籲全面戒備圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐廚餘一路灑！超噁防疫漏洞 台中廚餘車未加蓋民視影音 ・ 13 小時前
化製三聯單疑塗改憂私宰流入市面 中市稽查均合規
（中央社記者趙麗妍台中29日電）中市養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，中市府除送檢調偵辦，也啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。中央社 ・ 13 小時前
涉美濃大峽谷盜採案 前議員特助丈夫拒捕喝除草劑
高雄美濃大峽谷盜採案偵辦新進度，檢方日前查出成功段涉案地主石姓前議員特助，曾花千萬找人頭租地，並盜採砂石，27日前往住處搜索拘提，卻傳出石姓前特助同為涉案人的丈夫，拒捕並喝下除草劑，被送往醫院急救，而原本以100萬交保的石姓前特助，則被法院裁定「羈押禁見」，截至目前，美濃多處農地盜採回填案已經羈押共12人，檢方持續追查。公視新聞網 ・ 14 小時前
竹田鄉長涉貪 判3年10月
屏東縣竹田鄉長吳振中涉嫌收取九十萬元的清潔隊員人事費；屏東地院依貪污治罪條例判處吳振中有期徒刑三年十月，可上訴。屏東地院判決指出，謝姓婦人有意替女婿謝男爭取竹田鄉公所清潔隊員職缺，民國一一二年一月間與吳振中達成支付新台幣九十萬元，作為買受清潔隊員對價，婦人並前往吳振中住處交付現金。竹田鄉公所行政室於同年四月發布清潔隊員徵選公告，謝男於公告期間內報名面試後，鄉公所在五月公告錄取謝男為清潔隊員；吳振中偵查期間坦承收受現金九十萬元賄款，並已繳回犯罪所得。屏東地院依貪污治罪條例判處吳振中有期徒刑三年十月、褫奪公權四年，已繳交的不法所得九十萬元沒收，可上訴。屏東縣政府依地方制度法規定，停止吳振中的鄉長職務，並將派人代理鄉長。 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義
（中央社記者汪淑芬台北29日電）新北封存來自染疫案場肉品80公斤。新北市長侯友宜今天表示，希望中央協助檢驗，但尚未獲回覆。農業部長陳駿季說，防疫期間肉品都應銷毀，再檢驗無意義。中央社 ・ 14 小時前
白宮：川習會10/30上午10時舉行
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）路透社報導，白宮宣布，美國總統川普將於當地時間明天上午11時（台北時間上午10時）在韓國與中國國家主席習近平會面。（編譯：何宏儒）1141029中央社 ・ 13 小時前
足球》世界盃熱潮催動贊助激增！ 美國足協2025收入81.4億台幣創八年新高
美國足球協會公佈2025年度財政報告，受惠於2026世界盃熱潮帶動，總收入達2.637億美元（約81.4億台幣），創下近八年新高。其中贊助收入激增19%，達1.211億美元（約37.4億台幣），包括與家得寶（The Home Depot）、美國銀行、漢高（Henkel）、金賓威士忌(Jim Beam)及赫力昂(Haleon)等知名企業簽訂新合作協議。值得注意的是，儘管收入增長強勁，協會淨利潤卻從2024年的910萬美元（約2.8億台幣）微幅下降至830萬美元（約2.6億台幣）。除商業贊助外，協會透過慈善捐贈籌得5,030萬美元（約15.5億台幣），位於亞特蘭大郊區的2.5億美元（約77.1億台幣）國家訓練中心計畫亦推動募款活動大幅增長。十一月份美國國家隊賽事密集，男足由主教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）領軍，將於11月15日迎戰巴拉圭，11月18日對決烏拉圭；女足在教練海斯（Emma Hayes）執掌下，則於11月28日及12月1日與義大利隊進行兩場交鋒。更多新聞推薦• 更多》歐美足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 17 小時前
澎湖院檢攜手研討國民參審案件 盼提升司法信賴度
（中央社澎湖縣29日電）國民法官法明年起擴大適用範圍，澎湖地檢結合地院今天聯合舉辦國民法官法案件之理論與實務研討會，盼未來適用國民法官法案件順利進行，讓國民法官做出最貼近實情判斷，提升司法信賴度。中央社 ・ 16 小時前
闖屏東焚化廠偷倒廚餘 兩嫌交保
萬丹鄉某處載有外縣市廚餘的畜牧場車輛，兩度闖關前往焚化廠偷倒廚餘，並與環保局、地磅人員發生拉扯；屏東檢方聲押施姓及林姓涉嫌人，經屏東地院裁定兩人分以九萬及兩萬元交保。屏東縣府為防堵非洲豬瘟疫情擴散，嚴禁外縣市廚餘進入縣內崁頂焚化廠處理，僅開放專供縣內產源廚餘去化。萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾八十七噸廚餘進入焚化廠，經發現有大量混入外縣市廚餘並涉申報不實；環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理。未料，該畜牧場二十八日仍派出兩部車輛強行闖越焚化廠管制區入內傾倒，行徑囂張；環保局立即通報警方到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依法移送屏東地檢署偵辦。檢察官漏夜訊問施姓及林姓被告後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
男子疑吃「大嫂豆腐」惹禍 羅東警火速查緝虐人影像曝光
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣三十一歲余姓男子與友人李姓男子相約至民宿聚會，席間氣氛原…中華日報 ・ 16 小時前
泰王太后詩麗吉辭世 外交部常次赴泰辦處致哀 (圖)
泰國王太后詩麗吉（Sirikit）24日過世，享壽93歲。外交部常務次長葛葆萱於29日上午前往泰國貿易經濟辦事處致哀悼詞。中央社 ・ 12 小時前
「溫體豬」難求！ 林場肉羹、阿明豬心、福生小食都暫停營業
非洲豬瘟疫情正嚴重衝擊台灣餐飲業，許多知名店家因無法取得溫體豬而被迫暫停營業。宜蘭的林場肉羹已宣布休息至11月6日，台南老店阿明豬心、福生小食也紛紛暫停營業。台北的巧之味手工水餃自10月30日起暫停門市營業，恢復日期尚不明確。面對這波危機，部分業者採取備料、更換食材等應變措施，但仍有許多店家面臨存貨即將耗盡的窘境。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
立委運彩公會球援羽球隊何昱奇加碼30萬獎金
[NOWnews今日新聞]成軍超過30年的台中市南屯國小羽球隊，12月將參加全國國小盃羽球隊，正加緊練兵，因羽毛球價格爆漲，小選手陷需球孔急窘境。立委廖偉翔與台灣運彩公會聯手救急，捐贈羽球3600顆外...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
美中貿易戰助益中國出口分散
美國總統川普本周出訪亞洲，預計將於30日與中國國家主席習近平會談。幾天前，美國財政部長貝森特表示，美中雙方在馬來西亞吉隆坡所舉行的第五輪美中經貿談判中，已達成「實質性的框架」，將有待兩國元首見面會談後確認。貝森特表示中國「願意大量採購美國大豆」，並將對稀土出口管制「順延大約1年並重新評估」；美國則「避免對中國加徵100％關稅」；但中國尚未證實吉隆坡具體協商結論。中時新聞網 ・ 7 小時前
防豬瘟盧秀燕再強調：台中市規定比中央還嚴
[NOWnews今日新聞]台中市長盧秀燕今天在市政會議中，再度強調中市府在第一時間通報中央，收到豬瘟檢驗陽性後，通宵啟動4大防疫措施。昨天得知案場檢驗仍為陽性，同仁連夜辛苦清消到今天凌晨3點，且每頭死...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
從微電影到揭弊新法 中油強化員工廉能意識
公益揭弊者保護法今年7月22日正式施行，台灣中油嘉義廠區為強化同仁法治觀念與廉政意識，昨(28)日上午在嘉義煉製研究所工業材料研究大樓演講廳，結合溶劑化學品事業部、煉製研究所、潤滑油事業部及油品行銷事業部嘉義營業處，共同舉辦廉政宣導教育訓練，展現公司推動廉能治理的決心。此次課程邀請法務部廉政署中調組廉政專員陳富豐擔任講師，以「公益揭弊保護法及貪瀆案例分享」為題，深入解析該法的立法目的、揭弊程序及權益保障，並以實際案例說明同仁在執行業務時應注意的風險與責任。陳富豐指出，揭弊制度不僅保障個人，更是健全社會廉能體制的重要基石，期勉與會人員在工作中能以依法行政為核心，避免誤觸法網。活動開場播放一部微電影，片長約7分鐘，透過生動劇情引導參與者思考廉政議題，使廉政觀念的傳遞更為生動具象，增添學習的親和力。主辦單位表示，這種寓教於樂的方式，有助於同仁將抽象的法律精神轉化為具體的實務認知，激發共鳴與省思。值得注意的是，本次課程除員工外，亦邀請承攬商職安人員及工地負責人共同參與，藉此將廉政觀念向外延伸，確保從公司到工地的每一個環節皆能遵循公開透明與合規原則。同時，要求與會單位主管全程參與，以身作則帶動團台灣好新聞 ・ 15 小時前