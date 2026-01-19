綠營議員提名 上演昌童對決

基隆市安樂區今年議員選舉綠營初選競爭激烈，現任2位議員預期可順利出線，形成黃永翔、劉韋巡（前右三）、徐寅禹3搶1局面。劉韋巡舉辦電影欣賞活動，議會議長童子瑋（前左三）到場支持。（本報資料照片）

基隆市安樂區為基隆人口最多行政區，今年議員選戰，民進黨面臨搶破頭的「內戰」局面，將保守提名3席參戰，其中現任2位議員預期可順利出線，黃永翔、劉韋巡、徐寅禹將上演3搶1，其中，黃永翔獲前基隆市長林右昌支持，原為民眾黨的劉韋巡改披綠袍則有議長童子瑋力挺，形成昌、童代理人對決之勢。

安樂區議員應選7席，本屆藍營拿下4席、綠營3席，林沛祥轉戰立委出缺1席，綠營議員洪森永也將退休。

下屆藍營採取尊重現任的提名策略，3位資深議員可望順利獲提名，前基隆市政府副發言人張家馨鎖定空出席次，民眾黨由媒體人錢怡君夫婿李文耀出陣。

廣告 廣告

綠營黨內呈現白熱化局面，由於綠營將提名3席，議員張之豪具有高知名度、吳驊珈積極耕耘地方，外界預期兩人可順利出線，新人空間僅剩1席。

黃永翔為林右昌擔任基市長的機要祕書，上屆曾挑戰議員選舉，但黃當時捲入前基市環保局長賴煥紘的技工造假弊案，黃永翔對偽造文書認罪遭判刑，宣布退黨後仍參選，最終落選。

黃永翔日前舉辦造勢活動，由林右昌擔任競選辦公室榮譽主委，林右昌雖未出席，但仍派前基市民政處長王榆森站台，另有親昌派的議員張顥瀚、陳軍佐及林旻勳同台，形成「昌系」人馬大集結之勢。

不過，知情人士指出，黃永翔先前是輾轉經由高雄黨部重新加入民進黨，黃雖曾涉案，但不符貪汙等排除事由，依規定仍可參加初選，但是否符合黨主席賴清德要求的清廉標準，黨內頗有異音。

劉韋巡原為民眾黨安樂區主任，退黨後加入綠營，劉韋巡為基隆市棒球委員會主委，選在黃永翔造勢當天邀請百位棒球小將欣賞電影《冠軍之路》，童子瑋特地到場支持；徐寅禹為安樂區定國里長並擔任洪森永祕書，持續爭取出線。