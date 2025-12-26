綠營議員路口拜票助林俊憲

綠營議員二十六日冒著寒風在路口拜票，幫助林俊憲衝刺初選。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選進入倒數兩週的關鍵階段，即使二十六日氣溫偏低，多位民進黨籍市議員仍不畏寒風站上路口，與民眾近距離互動，積極替林俊憲宣傳理念與施政願景，呼籲在電話民調中堅定支持林俊憲，以實際行動轉化團隊的整體戰力，為選前最後衝刺的陸戰節奏加溫，展示黨內團結與基層動員能量。

選情目前呈現激烈交鋒格局，根據綠營內部民調顯示，立委林俊憲對比國民黨擬參選人謝龍介時大幅領先，且與民進黨另一強力競爭者的支持差距已縮小至約3個百分點內，進入誤差範圍。另在看好度項目中，加權後有超過44%受訪者認為林俊憲最有可能代表民進黨出戰台南市長選舉，高於對手的支持看好指標。更值得注意的是，若只看「純綠」支持者，林俊憲在部分指標已超越對手，顯示在綠營基本盤中持續擴大支持基礎的態勢。

林俊憲表示，走入市場與社區，是最直接聆聽民意與回應民聲的方式；未來除掃市場外，將規劃一系列宣傳與基層互動行程，擴大與市民的溝通觸角，讓民眾更清楚看見他的政策主張與團隊實力。

他強調，初選進入關鍵階段，他在台南已正式整隊完成，已有二十多位市議員與三位立法委員，與他共同組成「台南隊」，在選戰最重要的時刻並肩作戰、分進合擊，讓中央與地方力量無縫接軌，他擔任讓不同力量共同對齊方向的「台南隊長」，在面對接下來的挑戰時，能夠以一個團隊的姿態穩健前進，讓每一位市民看見團隊的凝聚與行動力，帶領台南在未來的城市競爭中站穩腳步、走得更遠。