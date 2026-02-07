綠營議會拚過半 柯志恩：年後分3波提名、3選區與友黨合作

國民黨立委兼高市黨部主委柯志恩（中）今（7）日透露，農曆年後將成立9人提名小組，依據科學數據分三波提名，並坦言在高雄有3個選區存在與友黨合作的空間，力求凝聚最大票源。（柯志恩辦公室提供）

2026高雄市長選戰煙硝味漸濃，針對民進黨高市議員黨內初選動作頻頻，喊出「議會過半、完全執政」，國民黨立委兼高市黨部主委柯志恩今（7）日透露，農曆年後將成立9人提名小組，依據科學數據分三波提名，並坦言在高雄有3個選區存在與友黨合作的空間，力求凝聚最大票源。

柯志恩今天上午由黨籍議員曾麗燕、陳麗娜及鄭安秝陪同，直搗對手民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的本命區，前往鳳山與前鎮交界的肉豆公市場及瑞興市場發放春聯，不少民眾主動加油打氣，攤商也送上蘿蔔、鳳梨祝賀好彩頭，並叮嚀「國民黨一定要團結」、「一定要高票當選」，柯志恩則回應，「我一定會努力打拚」。

面對綠營議員初選開跑，動作頻頻，但國民黨尚未動起來，對此基層頗感焦慮。柯志恩強調，國民黨將採取「科學化」提名策略，精準參考2022年市長選舉及總統大選得票率，算出每區可以提名多少人，而提名計畫將分三階段，首波鎖定無爭議的現任議員，後續再公布第二、三波。

針對外界關注的「藍白合」議題，柯志恩指出，全市約有3個選區具備與友黨合作的評估空間。被問及友黨是否指民眾黨？她強調，包括民眾黨與無黨籍在內，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，強調會用科學方法，算出過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。

此外，作家苦苓日前發文指出，賴瑞隆在部分群眾中知名度仍不足，警告民進黨恐失守高雄。對此，柯志恩笑稱「苦苓分析相當中肯」，但她也坦言，民進黨擁有強大的資源與組織優勢，這將是一場異常艱辛的挑戰，但仍會按照自己的節奏，跟大家一起往前走。

