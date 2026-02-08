綠營護航衛生局長特支費 張永杰批坐實官員失職失能

國民黨高雄市黨部發言人張永杰痛批，民進黨市議員為了護航衛生局長的特支費，竟發甲級動員全力護航，再次證明在民進黨眼裡，護航官員的特支費，比認真幫市民看緊荷包更重要。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨高雄市黨部發言人張永杰八日痛批，民進黨市議員為了護航一位無能衛生局長的特支費，竟發甲級動員全力護航，再次證明在民進黨眼裡，護航官員的特支費，比認真幫市民看緊荷包更重要？

張永杰指出，看看高雄市衛生局這一兩年發生的事件，從員工性侵未成年、主管霸凌下屬、烏龍檢驗害慘全台，接連不斷的醜聞，早已坐實衛生局長失職又失能。

張永杰提到，國民黨團本意是刪減局長個人特支費以示警惕，甚至為了議事和諧已同意僅刪減部分，沒想到民進黨團前腳答應，轉頭就馬上反悔，民進黨不惜甲動也要讓局長特支費一毛不刪全數過關。

他批評，這護航的舉動是在告訴高雄市民只要顏色對了，做錯事不用負責、不用懲處，黨都會護航到底？請問民進黨議員，在你們眼中未成年被性侵沒關係？烏龍檢驗害慘百姓沒關係？霸凌下屬致人下跪也沒關係？

張永杰認為，歷史會記住這一天，記住民進黨多數暴力、盲目護航的嘴臉，當你們下班離開議會時，請摸摸自己的良心，想想那位被性侵的未成年、那位崩潰下跪的員工，以及被烏龍檢驗害慘的基層，你們身為應該為民喉舌、監督的民意代表難道不會感到一絲羞愧嗎？

張永杰也痛批，議會過去審查預算時，多數的民進黨議員不是缺席審預算，就是帶著新人開記者會作秀耍寶，甚至放任自家新人小雞抹黑依規清點人數、認真開會的國民黨議員，是在阻礙高雄。