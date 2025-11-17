綠營質疑鄭麗文和AIT新聞稿不一致？ 郭正亮揭真相：民進黨有多焦慮？

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部，拜會國民黨主席鄭麗文。鄭麗文於12日在臉書發布新聞稿，AIT則於16日在臉書貼文。對於有綠營人士質疑雙方新聞稿內容不一致，前立委郭正亮表示，雙方新聞稿均給對方看過後始發布，彼此信任、相當有默契，美國百分之百有邀請鄭麗文赴華盛頓，綠營想要挑撥離間，可以看出民進黨有多焦慮！

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部，拜會國民黨主席鄭麗文。雙方會後均發布新聞稿，鄭麗文提到，雙方一致認為，任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願，且谷立言處長並於會中誠摯邀請鄭主席於未來適當時機訪問華府。

廣告 廣告

民進黨人士洪智坤質疑，雙方新聞稿有些差異，包括：AIT聲明未提及邀請鄭麗文訪美、也沒有任何對現狀的改變，「皆應尊重兩岸人民的意願」等用語。

對此，前立委郭正亮17日在《亮話天下》披露，他問鄭麗文這件事情，鄭麗文的回應是，國民黨當天要發布的新聞稿有給谷立言看，美國沒有意見；谷立言也把他的聲明稿給國民黨看，谷立言的稿子和AIT 4天後發的稿子，一模一樣。

郭直言，雙方彼此信任把自己的稿子給對方看，因為沒有共同聲明，是會後各自發稿，重點是美國沒有否認鄭麗文的發稿。這叫雙方相當有默契，「互不否認」，只是鄭麗文認為重要的東西，和谷立言認為重要的東西，並不一樣。

郭正亮強調，美國百分之百有邀請鄭麗文赴華盛頓！綠營想要故意挑撥離間，可以看出民進黨有多焦慮！

【看原文連結】