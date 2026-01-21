綠營轟柯志恩封殺軍購預算 視台灣與高雄安全於無物

由多位高市綠營議員及參選人組成的「高雄捍衛隊」痛批，將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩曾2度投反對票封殺排審，視台灣與高雄的安全於無物。（高雄捍衛隊提供／洪浩軒高雄傳真）

立法院20日仍未通過今年度中央政府總預算案以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》等案，對此，由多位高市綠營議員及參選人組成的「高雄捍衛隊」痛批，將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩曾2度投反對票封殺排審，視台灣與高雄的安全於無物。

左楠區議員參選人張以理分析，柯志恩和前市長韓國瑜一樣，擅長用毫無邏輯的比喻來扭曲定義，比如2020年柯志恩曾公然把台灣對美軍購形容成「女人看到跳樓大拍賣」，無形之中就把美國武器形塑成譬喻場景中的「地攤貨」，把台灣形容成「搶購的女性」，就是一種對台灣貶抑言說的心戰策略。

大寮林園區參選人張耀中也說，柯志恩擅長「倒果為因」、「責任錯置」，竟還在本月媒體專訪中稱「大罷免後高雄對抗中保台免疫」，用「免疫」來形容該理念價值根本是醜化。

前鎮小港區參選人林浤澤批評，柯志恩只願聽從黨意，從財劃法到總預算，再到軍購特別預算，不論對高雄傷害多深，都無所不擋，完全失格。

高市議員林智鴻表示，柯志恩不以市民與國人安全為念，封殺軍購法源「連討論機會都不給」，根本不是監督而是毀滅。柯的行徑將令兼備海空樞紐與軍事基地的高雄毫無自處餘地。

高市議員鄭孟洳指出，看到藍營從上到下，從鄭麗文到柯志恩這種封殺軍購的做法，不僅讓台灣無法及時抗衡，且意圖使全世界誤解台灣捍衛自主的決心，讓國家掌握的談判籌碼越來越少，分明就是「以和平之名，行投降之實」。

