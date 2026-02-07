綠營這都陷分裂？栗正傑：若喚起韓國瑜風潮 這人當選機會高
2026年高雄市長選戰競爭激烈，國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆。退役少將栗正傑認為，如果能夠喚起當年韓國瑜風潮，柯志恩當選機會很高。因為綠營現在可能是一種分裂的狀態，不要以為賴瑞隆都整合了。
栗正傑今(7日)在《中天辣晚報》節目中表示，韓國瑜會拿他的光頭來做文章，別人可能會覺得很忌諱不要講，他會自己講。那個時候韓國瑜就經常講一句話「月亮跟著禿子走，沾光」，最近也是這樣，有人祝他新的一年頭髮可以馬上長出來，他回說「這跟佳芬姊生個娃一樣，都很困難」，金句連發。
至於高雄市長選情，栗正傑認為，這一次高雄地區的選舉，若能夠喚起當年的韓國瑜風潮，柯志恩當選機會是很高的。其實綠營裡面，他們現在是一種分裂的狀態，不要以為賴瑞隆都整合了，他跟其他候選人在一起時，大家見面都彼此不打招呼，雖然在投票的時候，還是會支持你。
栗正傑指出，賴瑞隆有沒有能力整合整個民進黨在高雄這些山頭的勢力？他覺得很難，因為賴瑞隆是民進黨內最弱的一個參選人。據他知道，其實高雄很多在地人、中間選民，他們原來支持的並不是賴瑞隆，如果他們心目中的綠營參選人沒有出線的話，他們就會支持柯志恩。
栗正傑更點出，從韓國瑜那次選舉就可證明，不要老是把高雄說是派個西瓜來，這是對高雄人的羞辱，不是一個西瓜就會當選，不然韓國瑜那年會這麽高票當選。這跟韓國瑜喊出來的口號有關，他喊出口號「人進來、貨出去，高雄發大財」，還有一件事，是韓國瑜當年當選的主要原因，就是突然冒出5000個天坑出來。現在同樣的故事是不是又重演？美濃大峽谷的故事又開始出來。因此，高雄這一局不一定是民進黨的天下，柯志恩有機會一搏。
