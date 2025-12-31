綠營通過第三波提名 徵召童子瑋、陳素月、劉建國參戰2026縣市長

備戰2026年縣市首長選舉，民進黨中執會今天(31日)正式通過徵召基隆市議長童子瑋代表民進黨參選基隆市長，並分別徵召立委陳素月及劉建國參選彰化縣長與雲林縣長。兼任民進黨主席的賴清德總統為3人繫上競選背帶，並強調這3名戰將都深耕基層、深獲肯定，是成為下屆縣長的好人選。

民進黨備戰2026年縣市長選戰，中執會31日通過第三波提名，徵召基隆市議長童子瑋代表民進黨參選基隆市長、徵召立委陳素月參戰彰化縣長，以及徵召立委劉建國再度出戰雲林縣長。

左起陳素月、劉建國、童子瑋。(劉玉秋攝)

民進黨在會後召開提名記者會，由兼任民進黨主席的賴清德總統親自為童子瑋、陳素月及劉建國繫上競選背帶，並向國人大力推薦這3名戰將深獲地方民意支持，是下屆縣長的好人選。賴清德說：『(原音)2026年縣市長3個縣市的候選人提名，由北到南這3位候選人具有相同的特質，就是有非常好的民意基礎，同時他們3位在議會都是專業問政，同時也深耕基層，獲得民眾一致的肯定。』

賴清德首先推薦童子瑋是土生土長的基隆人，第一次選舉用無黨籍身分，在沒有奧援下，高票當選市議員，後來成為基隆市議長。童子瑋此次接受徵召參選基隆市長，就是希望讓台灣頭的基隆回復到光榮的港都。



民進黨中執會正式通過徵召基隆市議長童子瑋代表民進黨參選基隆市長。(劉玉秋攝)

賴清德隨後又向鄉親介紹彰化縣長提名人陳素月，他認為陳素月人如其名，看似「素素的」、「樸實」，但做事踏實，連續當選四屆立委，在立院問政一流，就像阿信一樣，相信地方都能看到她的努力。



民進黨中執會正式通過徵召立委陳素月參選彰化縣長。(劉玉秋攝)

賴清德最後向鄉親推薦雲林縣長提名人劉建國，他強調劉建國不僅關心弱勢，也與雲林鄉親站在一起，推動雲林多項重大建設，也爭取醫療服務資源進駐雲林，劉建國是最適合下屆雲林縣長的人選。

正式獲得提名後，童子瑋表示，基隆人可以改變基隆，他會用熱情、執行力、最好的施政方案，幫大家把基隆的光榮找回來。



童子瑋。(劉玉秋攝)

陳素月則先向「類初選」的黨內競爭者致意，也強調她未來的對手可能具有家族勢力，但民意是最堅實的後盾，她會勤跑基層，爭取更多鄉親的支持。



陳素月。(劉玉秋攝)

劉建國則說，他在立委任內推動各項修法，提升社福、衛生醫療、環境保護及勞工、農民等權益，他呼籲雲林鄉親給他機會，創造新雲林、台灣新農業。



民進黨中執會正式通過徵召劉建國參選雲林縣長。(劉玉秋攝)

民進黨至今已完成台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣、新北市及苗栗縣、基隆市、彰化縣及雲林縣等9縣市的提名。媒體詢問台北、桃園及其他縣市的提名進度？民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇說，他的目標仍是農曆年前提名完畢，選對會將按照步驟一步一步來。其中，台北市長及桃園市長都有人選，但下週選對會的討論重點會在中部縣市。(編輯：宋皖媛)



兼任民進黨主席的賴清德總統。(劉玉秋攝)