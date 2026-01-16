綠營連環計 藍營須另闢戰場求生

（圖／本報系資料照）

針對總預算卡關，綠營似乎已進行戰略調整而祭出「連環計」，1月上旬先拋民生議題，如TPASS恐斷炊訴求民意給在野壓力，藍軍嗅出風向不對，便想藉先放行民生預算，對TPASS、生育、河川整治等民生議題進行審議，為總預算僵局解套，化解綠營攻勢。只是綠營似已算到藍軍籌謀，甚至認為在野怕了，便回擊「把預算當成自助餐」，甚至民進黨主席賴清德也在中執會上，強調台灣出口表現與股市創新高突顯政績，接著猛批在野卡住總預算。

綠營批判在野的層級拉高，甚至擺出得理不饒人的姿態，明顯就是認為自己的連環計奏效，加上川普對等關稅已降至15％，即便藍營仍質疑「供應鏈外移」或關稅討論「黑箱」情況，一般民眾未必熟稔，且股市仍大漲近600點助威之下，執政主場優勢更明顯，反而在野論述「不放行違法預算」的主軸已顯勢孤力單，另闢戰場突圍已成當務之急。

首先，蔣萬安的免費營養午餐政策讓綠營縣市多有呼應的作法，就是另闢戰場有效的方法，黨中央可尋著這個模式深刻切入民生議題，或是和縣市長主導的議題強化呼應。其次，即便綠營不贊同藍營民生議題預算放行先審，藍營也應在論述或適法性找出民生預算可先審、應該先審的合理性與正當性，和綠營的「自助餐、挑三揀四」的論述PK。而在野已於16日院會針對新增預算採取動作，共推動包含TPASS在內的38項新興預算案逕付二讀，希望相關項目能加快推進審查與動支，這確實是有效且能反制綠營的操作。

再者，設定主題、動員支持者，進行大規模造勢仍為當務之急。畢竟綠營高層只怕民意反撲，而在賴清德支持度漸次攀升，基本盤已鞏固的當下，只要算準國民黨只會罵，而無力藉議題進行大規模造勢的話，賴卓體制便能輕舟已過萬重山。

是以藍軍要破綠營的局，或真得從社會運動切入，不論是守護憲法，或訴求「反鬥爭、要合解」，還是從能觸動民眾利益的民生議題切入，只要藍營有能量展現動員力道，賴卓體制才會真的怕。

最後，月底國共論壇存在「雙面刃」效果，有利藍營的是，若真協商出對台灣民眾在政策上的利多，對比綠營在兩岸政策上的無力，或有攻破「抗中牌」的機會；風險則是，綠營慣性操作抗中，藍軍若又只以嘴炮反擊，而無法拿出對台灣或民眾的實利，被抹紅的風險則會拉高。畢竟現今對等關稅綠營已占優勢，藍營壓力已然拉高，若無法盡速另闢戰場，不僅綠營話語權會更穩固、在野立院優勢會明顯被行政權掣肘外，年底選舉恐也不容樂觀。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）