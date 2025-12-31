綠營連「奧步」都玩不出新把戲？／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

立法院長韓國瑜近日被日本《讀賣新聞》用大篇幅文章影射，在2018年高雄市長選舉，掀起沛然莫之能禦的韓流，是靠著中國介選，大陸總共投入2千萬人民幣操控台灣輿論等等，內容更出現人聲錄音證據。

綠營及其側翼當然見獵欣喜，不會放過這個機會，已經開始全面圍剿韓國瑜。但，這事件背後的貓膩定不單純，當在野黨團藍白聯袂以明槍實棍的方法對賴清德提請彈劾，與賴清德關係交好的日媒卻以暗箭傷人的方式對付韓國瑜，看樣子民進黨似乎提前鎖定韓國瑜為2028年賴清德競選連任的假想敵，唯恐韓流旋風再起，所以先挫其銳氣。

對此，韓國瑜在臉書發文中直指，台灣的民主，是人民一票一票親自投出來的決定，2千萬人民幣，就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主，「為政者，民為貴、社稷次之，君為輕」，順序千萬別顛倒。

又是2千萬人民幣，未免也太廉價，又要反覆用幾次？記憶猶新，2019年底總統大選投票前夕，自稱「中共特工」的王立強向澳媒宣稱，受指使以資金介入台灣選舉，提供韓國瑜2000多萬元人民幣，同時試圖影響2020年台灣大選結果，雖然事後證明只是一場烏龍爆料，王立強就是個遭通緝在逃的詐欺犯，卻不僅讓蔡英文撿到槍，也讓韓國瑜掉了不少票！

2019年綠營即採用劍橋分析，大數據矩陣病毒式傳播、全媒體宣傳，撲天蓋天將韓國瑜醜化為「草包」。如今，又拿時隔7年的事件繪聲繪影，政治目的明確，路人皆知。至於，所謂的錄音檔流出，1998年涉及吳敦義婚外情的錄音帶，就是民進黨自導自演，才讓謝長廷當選。這些年，民進黨真的越來越退化了，連「奧步」都玩不出新把戲？（圖片翻攝網絡）