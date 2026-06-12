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政治中心／屈道昀、陳威余新北報導

民進黨雙北市長參選人，今天（12號）晚上首度在新北新莊合體，要為尋求連任的市議員林秉宥站台，蘇巧慧和沈伯洋受訪時，兩人都提到「雙城共好」願景，強調會將雙北具共通性的政策串接起來，沈伯洋更自曝當初會從政，也和林秉宥有很大關聯。

主持人：「2026雙北會贏。」

帶著學弟沈伯洋現身新莊座談，還特別拉了沈伯洋的手，示意他走在前方，身為地主的蘇巧慧，要讓頭一次來新北合體的沈伯洋賓至如歸。

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綠營選將新北首合體！ 蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景

綠營選將新北首合體！蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景。（圖／民視新聞）





新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我們也希望說因為這樣的串聯，可以讓台北市和新北市雙城共好，這樣的計畫更往前進，所以我們說可以合作也可以競爭，這就是共好。」

台北市長參選人（民）沈伯洋：「我人生第一次站台，就是在這裡，一模一樣的地方所以今天再來一次，我們每一個區域都會有自己的特色，但我們的根是相連的，就像交通路網是相連的一樣，所以一定會有一些政策會有它的共通性，我們要怎麼樣把它串接起來，讓這個城市養分能夠連接在一起。」

綠營雙北連線提出「雙城共好」願景，但兩人首度在新北合體，牽線人就是新北市議員林秉宥，因為沈伯洋會踏入政壇，也是受到林秉宥不少鼓舞。





綠營選將新北首合體！ 蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景

綠營選將新北首合體！蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景。（圖／民視新聞）





新北市議員（民）林秉宥：「是因為我們認識的時候，就認為說在民間有一些工作可以做，那如果做政治可以發揮更大影響力，所以當他有很好的機會的話，我都會推坑鼓勵他參與政治，然後為他專業的能力，有更大的貢獻。」

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「今天站在這一排，就是推坑一號推坑二號推坑三號，這個推的最大力。」

雙北母雞合體，不僅要拉抬小雞聲量，更希望能將這股氣勢延續年底選戰。

原文出處：綠營選將新北首合體！ 蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景

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