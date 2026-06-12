綠營選將新北首合體! 蘇巧慧.沈伯洋提"雙城共好"願景
政治中心／屈道昀、陳威余新北報導
民進黨雙北市長參選人，今天（12號）晚上首度在新北新莊合體，要為尋求連任的市議員林秉宥站台，蘇巧慧和沈伯洋受訪時，兩人都提到「雙城共好」願景，強調會將雙北具共通性的政策串接起來，沈伯洋更自曝當初會從政，也和林秉宥有很大關聯。
主持人：「2026雙北會贏。」
帶著學弟沈伯洋現身新莊座談，還特別拉了沈伯洋的手，示意他走在前方，身為地主的蘇巧慧，要讓頭一次來新北合體的沈伯洋賓至如歸。
綠營選將新北首合體！蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景。（圖／民視新聞）
新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我們也希望說因為這樣的串聯，可以讓台北市和新北市雙城共好，這樣的計畫更往前進，所以我們說可以合作也可以競爭，這就是共好。」
台北市長參選人（民）沈伯洋：「我人生第一次站台，就是在這裡，一模一樣的地方所以今天再來一次，我們每一個區域都會有自己的特色，但我們的根是相連的，就像交通路網是相連的一樣，所以一定會有一些政策會有它的共通性，我們要怎麼樣把它串接起來，讓這個城市養分能夠連接在一起。」
綠營雙北連線提出「雙城共好」願景，但兩人首度在新北合體，牽線人就是新北市議員林秉宥，因為沈伯洋會踏入政壇，也是受到林秉宥不少鼓舞。
綠營選將新北首合體！蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景。（圖／民視新聞）
新北市議員（民）林秉宥：「是因為我們認識的時候，就認為說在民間有一些工作可以做，那如果做政治可以發揮更大影響力，所以當他有很好的機會的話，我都會推坑鼓勵他參與政治，然後為他專業的能力，有更大的貢獻。」
新北市長參選人（民）蘇巧慧：「今天站在這一排，就是推坑一號推坑二號推坑三號，這個推的最大力。」
雙北母雞合體，不僅要拉抬小雞聲量，更希望能將這股氣勢延續年底選戰。
原文出處：綠營選將新北首合體！ 蘇巧慧、沈伯洋提「雙城共好」願景
更多民視新聞報導
端木正認罪！民眾黨側翼粉專急發文甩鍋？吳靜怡呼籲這件事！
李四川提動保政見！主播王乃伃暴氣揪1點：弄到另一個地獄？
巴拉圭睽違16年、海地相隔52年再闖世界盃 林佳龍邀全民應援友邦
其他人也在看
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
匈牙利新政府撤銷否決 歐盟週一重啟烏克蘭入盟談判
歐盟宣布將於週一重啟與烏克蘭及摩爾多瓦的入盟談判。此舉是在匈牙利新政府同意撤銷前親俄總理所設下的否決權後達成的重大突破，為兩國邁向歐洲一體化注入強心針。
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...
美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約
美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。
冷眼集／因人設事？又見綠能你不能
立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
路人批盧秀燕被抓包？江和樹：綠營幕僚假冒
[NOWNEWS今日新聞]台中市長盧秀燕正在歐洲參訪，卻有大批網友灌爆臉書留言區，挖苦她「畢旅好玩嗎」？電視媒體播報新聞後，被民眾黨市議員江和樹抓包，街訪的2名路人竟是民進黨議員陳雅惠服務處主任與里長...
美在台備彈 學者：北京靜觀其變
美國《國防授權法案》（NDAA）將《台灣安全倡議》擴大至《第一島鏈安全合作倡議》，重申授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量。國內軍事學者揭仲、陳奕帆認為，中共一定會跳腳有意見，程度可能要看數量以及動靜大不大而定，且不可忽視的是川習會後「美中關係尋求穩定」，比起大動作，北京更可能會靜觀其變，美方也會盡可能避免高調對台；至於品項最可能的是傳統彈藥、個人裝備，頂多單兵反甲或防空武器。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
川伯選情危險了！最新民調「領先優勢大縮水」 蘇巧慧溫暖堅定回應
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導《TVBS民意調查中心》近日公布最新新北市長選舉民調，國民黨參選人李四川以39.2%領先民進黨參選人蘇巧慧33%，領先約6.2個百分點，但相比同機構先前公布的民調，雙方差距已大幅縮短。對此，蘇巧慧今（11）日回應，她們會繼續走遍29區，向市民報告對新北的願景，照步調前進，讓大家看到新北準備好了。
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
獨家／中央社新人事曝光李永得走人 內定「司馬文武」接任董事長
中央通訊社人事有新異動！本刊掌握，中央社董監事將於本月30日屆滿，現任董事長李永得確定走人，高層已拍板，內定由資深媒體人出身、現任文總副會長的江春男（司馬文武）接掌新任董事長，這項人事近日經文化部推薦提報，待行政院跑完人事流程即會宣布。
拚翻轉綠地！國民黨嘉義艱困選區禮讓吳品叡
[NOWNEWS今日新聞]2026九合一選戰逐漸升溫，嘉義縣長部分，民進黨已確定推派立委蔡易餘參選，國民黨則將採取「在野大聯盟」策略，透過整合無黨籍地方力量，爭取最大勝選機會、決議禮讓無黨籍朴子市長吳...