綠營選對會拍板 基隆市長建議徵召議長童子瑋出戰

民進黨選對會今天(24日)召開會議，會中拍板將徵召立委陳素月參選彰化縣長外，民進黨發言人吳崢下午表示，選對會也達成共識，基隆市長將建議徵召基隆市議長童子瑋參戰，相關提名將送下週中執會通過。

民進黨24日上午召開選對會，原訂於下午召開的中執會通過選對會所做成的決議，包括在2026年地方選舉提名立委劉建國競選雲林縣長、提名立委陳素月競選彰化縣長、提名基隆市議長童子瑋競選基隆市長，並於會後召開提名宣傳記者會。不過，黨內考量日前發生北市隨機襲擊事件，此刻不宜進行選舉活動宣傳，2026選舉提名記者會將順延1週舉行。

另外，在民進黨選對會拍板建議徵召在「類初選」勝出的立委陳素月參選2026年彰化縣長選舉後，有媒體報導指隸屬正國會的中常委、選對會成員陳茂松質疑「類初選」民調的公正性，甚至揚言退出選對會表達抗議，引發爭論。

對此，陳茂松於中執會後受訪時澄清，表示他從頭到尾都沒有說過要退出選對會，不解為何會有相關傳聞。陳茂松解釋，他確實有詢問過民調為何不在上午開封、要拖到下午，但沒有得到答案，他只是脾氣一來，說了「那我就不參加」這句話，卻變成他要辭掉選對會職務，令他不解。(編輯：宋皖媛)