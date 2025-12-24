綠營選對會拍板 彰化縣長徵召立委陳素月參選

民進黨選對會今天(24日)拍板將徵召在「類初選」中民調首位的民進黨立委陳素月明年參選彰化縣長。另外，據了解，基隆市長預計徵召基隆市議長童子瑋參選，但還有待選對會徵詢確認。

為布局2026年縣市長選舉，民進黨持續盤點各縣市潛在人選。選對會24日再度召開會議，會中拍板彰化縣長提名案。

民進黨發言人吳崢會後轉述指出，針對彰化縣長提名，選對會拍板將徵召日前在「類初選」中民調勝出的民進黨立委陳素月代表民進黨參選彰化縣長選舉。吳崢說：『(原音)進行選對會今天就是來確認彰化徵召區的民調及協調結果，最後會中選對會達成共識，同意建議中執會在彰化縣徵召陳素月同志參選2026彰化縣長。』

廣告 廣告

根據民進黨2026縣市首長提名條例，彰化縣雖然為「徵召區」、非「初選區」，由選對會建議中執會徵召人選，但選對會得到授權，進行相關民調作為內部參考，最後再由選對會綜合評估各方因素，提出最強的候選人。

不過，另一名角逐彰化縣長提名的前彰化市長邱建富揚言退黨、參選到底；正國會選對會代表陳茂松也傳出不排除退出選對會，藉此表達對該民調不公的強烈抗議。據了解，選對會在會中談及已注意到邱建富的相關言論，選對會會再視後續情況討論處置。選對會也說明民調中心資料都有彌封，若候選人有疑慮，都可以拆封檢驗，但邱建富目前為止並未到黨中央申請。

此外，針對基隆市長提名，據指出，民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選的方向明確，但還有待選對會完備徵詢、協調等程序。

據了解，民進黨原訂於24日下午召開中執會，通過雲林縣長徵召劉建國、彰化縣長徵召陳素月，會後並舉行提名記者會，但因日前發生北車攻擊的重大事件，黨內認為此刻不宜進行選舉宣傳，相關提名擬延後1週，而兼任民進黨主席的賴清德總統則預計在下午的中執會中對北車攻擊事件表達哀悼並發表相關談話。(編輯：宋皖媛)