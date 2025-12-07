綠營選舉前哨戰開打！「4大新人」拚搶2026北市議員提名

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

2026台北市議員選舉前哨戰開打，隨著「超級吸票機」王世堅在2024年成功轉戰立委，加上現任議員陳怡君捲入助理費爭議、連任前景未明，使得綠營中山、大同（第4選區）可能出現1至2席名額，由於該區通常綠大於藍，引發民進黨內各大好手摩拳擦掌，激烈競爭提名。

民進黨內各大好手摩拳擦掌，激烈競爭提名參選第4選區（圖／臉書中山大同賴俊翰）

第4選區現任議員包含民眾黨林珍羽、藍營陳炳甫、柳采葳和葉林傳，綠營顏若芳、陳怡君，以及無黨籍參選、後加入民進黨的林亮君。

據《ETtoday》報導，民進黨依照慣例將維持提名4席，無論現任或新人都須通過初選，綠營新人包括王世堅服務處主任賴俊翰、海委會主委管碧玲女婿林子揚、曾任總統府副秘書長柯志偉時期的服務處主任朱政騏，以及創黨元老洪奇昌前幕僚之子李立聖，形成「7搶4」甚至「8搶4」的競爭態勢。

觀察各綠營新人優勢，賴俊翰擁有王世堅強力支持，加上家族在大同區深耕多年，具備承接基本盤的條件。朱政騏的妻子是里長，曝光度高，也可能收穫柯志瑋的支持者。林子揚雖起跑稍晚，但靠著政治人脈與看板快速追趕；李立聖也積極拜訪里長、發送文宣，試圖突破知名度不足的困境。

來勢洶洶的綠營新人們紛紛在地方掛上大型看板、積極經營基層，對現任議員形成強烈壓力。

