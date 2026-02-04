綠營酸「看膩台中姐弟之爭」 楊瓊瓔深夜回應：不是對立是接力

楊瓊瓔隔空回應江啟臣「競爭不是對立，而是接力」。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨2026台中市長提名人選至今喬不攏，有意參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔陷入「姐弟之爭」，遭民進黨提名參選人、立委何欣純猛酸：「民眾已看膩。」對此，江啟臣昨天（3日）發聲，表示：「願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。」而楊瓊瓔今天（4日）凌晨也隔空回應，強調：「競爭不是對立，而是接力。」

楊瓊瓔今天凌晨在臉書發文，表示日前江啟臣提到「台中贏，比個人贏更重要」，自己相當認同，無論是她或江啟臣，出發點都是希望台中能夠更好。

廣告 廣告

「我一直相信，民主的價值不是不要競爭，而是要讓競爭有制度、有規矩，最後回到團結。」楊瓊瓔表示，她相信國民黨主席鄭麗文與黨中央會有足夠的智慧與公平的制度，會在合適的時機讓這份不確定告一段落，讓團結自然成形。

楊瓊瓔重申，競爭不是對立、而是接力，最後她也隔空呼應江啟臣的發言，強調：「我們會一起努力，把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。」（責任編輯：呂品逸）

更多上報報導

回應楊瓊瓔「姊弟之爭」 江啟臣：把競爭交給制度

國民黨台中市長人選仍卡關 江啟臣深夜透露已簽署「這文件」

【美麗島民調】江啟臣43.9%大勝何欣純 藍黨內對決力壓楊瓊瓔