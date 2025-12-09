綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選

前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。

屏東縣長周春米。（圖／中天新聞）

2026年中南部選情布局成為政壇熱議焦點。台中市長人選方面，一般認為將由國民黨立委江啟臣對決民進黨立委何欣純。高雄市長部分，國民黨立委柯志恩將續戰，而民進黨立委賴瑞隆若因霸凌風波聲勢下跌，民進黨立委邱議瑩出線的可能性將提高。台南市長選戰則是民進黨立委陳亭妃民調領先，但身為賴清德嫡系的民進黨立委林俊憲仍有機會，人選歸屬也將影響國民黨立委謝龍介的勝出機會。屏東縣長周春米2026年將拚連任，國民黨若無意外將繼續派出國民黨立委蘇清泉挑戰。

廣告 廣告

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

郭正亮8日在《大新聞大爆卦》節目中提到，台中市長盧秀燕的任期要到明年底，現在還是先把地方弄好，確認江啟臣繼任沒問題為優先。他認為何欣純要打敗江啟臣難度很高，「我覺得這個問題不大！」郭正亮表示，「民進黨也沒有這樣在算，沒有！」

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

針對南二都及屏東選情，郭正亮表示「那個明年再談！」他指出，如果是柯志恩對上邱議瑩、謝龍介對上林俊憲，「贏面都存在喔！都有贏面！」郭正亮進一步分析蘇清泉在屏東的選情，關鍵在於議長那邊的勢力要不要回流到國民黨這邊，這牽涉到地方整合的問題。

郭正亮強調，如果議長整合成功，「那我認為周春米都有可能會落選！那個明年再說，因為現在（綠營南二都初選）還沒有結束。」此番言論顯示2026年中南部選情變數仍多，綠營在傳統票倉面臨的挑戰不容小覷。

延伸閱讀

爆新潮流堅持不讓賴瑞隆退選 郭正亮：高雄利益太龐大

賴清德稱綠沒改國號有助團結 郭正亮超狂打臉：說謊

影/賴瑞隆遭揭兒涉霸凌是綠營內爆？郭正亮：若被發現施壓就完了