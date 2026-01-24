綠營鐵票倉起風了？資深媒體人：樁腳正在集體倒戈
2026年高雄市長選戰佈局引發關注，資深媒體人陳鳳馨23日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中透露，據傳已有親綠金主與派系樁腳轉向接觸國民黨籍參選人柯志恩。她同時批評民進黨立委賴瑞隆近期的競選表現，認為其對大型選戰的運作缺乏自覺，相關言論引發外界對高雄選情可能翻盤的討論。
陳鳳馨指出，賴瑞隆近日發布一張獨自拍攝夕陽的照片，身旁缺乏其他議員參選人陪同，反映出他對於大型選戰的本質缺乏理解。她強調，要成就市長大位必須仰賴廣大群眾的配合與眾人的力量，若參選人對此毫無感覺，便難以在選戰中脫穎而出。
針對組織經營層面，陳鳳馨進一步分析，選戰結構包含大樁腳、中型樁腳、小型樁腳以及最基層的群眾，每一個階層所需的經營模式皆不相同。她觀察賴瑞隆目前的行事作風，認為他似乎完全不理解這些不同層次樁腳的運作邏輯與經營細節，這將是競選過程中的一大隱憂。
陳鳳馨更在節目中爆料一項明確消息，指出目前已有許多中間選民，甚至是立場稍微親綠的金主及派系樁腳，已經開始主動與柯志恩接洽。這顯示柯志恩在南台灣的長期深耕已產生實際效應，節目主持人聽聞後也驚呼，高雄的選情氛圍似乎已經起風，出現了顯著的變化。
延伸閱讀
影/高雄又要變天了！王淺秋曝看過不公開民調：柯志恩贏面非常大
賴瑞隆是「強摘的果子」？媒體人點破綠營高雄選情危機
2026高雄選戰藍白合喊「拉下綠」 陳其邁：沒注意到這個新聞
其他人也在看
黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了
即時中心／顏一軒、許雯絜報導民眾黨主席黃國昌今（25）日與創黨主席柯文哲南下高雄出席黨務行程期間受訪時稱，未來不排除與國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩合作，並指拉下民進黨所推出的參選人賴瑞隆應是大家的共識。對此，高雄市長陳其邁今（26）日回應，此議題與市政無關，他也並未注意到這條新聞。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
黃國昌喊藍白合：拉下賴瑞隆 陳其邁低調避談
2026高雄市長選舉，民眾黨主席黃國昌鬆口喊「藍白合」，強調不排除與國民黨候選人柯志恩協商，目標是拉下民進黨候選人賴瑞隆。對此，市長陳其邁今（1/26）受訪，僅以與市政無關、沒注意新聞為由低調避談，強調市長人選將由民眾選出最適合、能讓高雄市政持續進步的人。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
酷！黃國昌不排除高雄選戰「藍白合」與柯志恩談一談...陳其邁冷回：沒特別注意到此新聞
陳其邁今日和賴瑞隆同台，他表示，市長的人選在立法院的表現、在地方的服務，這個都是可受公評，他相信民眾一定會選出最適當、能夠讓高雄的市政繼續進步最好的市長候選人。放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026高雄選戰藍白合喊「拉下綠」 陳其邁：沒注意到這個新聞
針對2026年高雄市長選情，民眾黨表態，「拉下民進黨候選人是大家的共識」，並指未來不排除與國民黨高雄市長參選人柯志恩坐下來談，柯志恩也說，「藍白一定是要合」。不過，高雄市長陳其邁26日表示，並未特別注意到這個新聞。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
賈永婕對戰蔣萬安？王世堅曝1特點：好人選
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（AlexHonnold），25日徒手攀登台北101外牆，僅僅用了91分鐘成功登頂，讓全世界成功看見台灣，也使台北101董事長賈永婕聲名大噪，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5則留言
不信鄭麗君不選台北市長？學者看綠營背後3舉動：出戰可能性大增
2026縣市首長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在布局人選，民進黨目前台北市長人選尚未有定案，行政院副院長鄭麗君的呼聲最高，不過在日前被媒體問到此事時，鄭麗君的回應透露出戰意願不高。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳則在臉書發文點出綠營3舉動，他直言，鄭麗君出戰台北市對決蔣萬安的可能性大增。鄭麗君日前率談判團隊赴美完成關稅協議返台，引起國人關注，而民進黨遲遲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5則留言
高雄變天機會大增？王淺秋見「不公開民調」：柯志恩非常有贏面
2026年高雄市長選舉，將由國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆。資深媒體人王淺秋認為，柯志恩漂亮，又有人氣，其談吐等各方面是會受到高雄民眾喜歡的，並透露她看過幾份不公開的民調，與賴是五五波，這次高雄變天的機會太大了。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
劉書彬造謠軍購遭美議員當面洗臉...張育萌批不懂不用逼自己：在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠
張育萌說，25項對美軍購，包括拖式飛彈、BLOCK 1B 方陣快砲、M1A2T戰車，22項都完全正常執行，甚至海馬士還提前交貨。他批評，劉書彬用「300 億延宕」這個說法，就是要故意講成「全部延宕」，在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠。放言 Fount Media ・ 20 小時前 ・ 發表留言
才花35萬公帑整修！被爆又想換辦公室卡新立委 劉書彬回應了
民眾黨立委劉書彬近期被爆出多項爭議，包括涉嫌霸凌助理等，今（27）日又遭媒體踢爆在立委辦公室分配過程中意見反覆，導致民眾黨下任立委搬遷作業無法啟動。而先前劉書彬耗資35萬整修其辦公室後，更讓柯文哲下令「不準再浪費公帑」整修。劉書彬稍早也發出聲明，回應種種爭議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1則留言
媒體人酸賴瑞隆「不是王牌」：強摘果不會甜
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，立委賴瑞隆披上綠袍出線，正面迎戰藍營參選人柯志恩，藍綠人選成形後，勝負走向引發政壇高度關注。不過，資深媒體人董智森分析，柯志恩的勝算「越來越大...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 8則留言
賴瑞隆是「強摘的果子」？ 媒體人揭高雄戰況：柯志恩勝算大增
2026高雄市長選舉，藍綠參選人都已就位，由民進黨立委賴瑞隆對戰國民黨立委柯志恩。資深媒體人董智森分析，柯志恩的勝算「越來越大」，賴瑞隆並非黨內最強戰將，更形容賴是「強摘的果子不會甜」，選情恐暗藏危機。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
職排／《專訪》從大學才起跑中間手 連莊汪秉勳如何用時間追上差距
在台灣排球場上，許多選手的成長路徑早已被寫好從體育班出發，層層銜接，一路通往職業或成人賽場。但台中連莊中間手汪秉勳沒有照著這張『標準地圖』前進。他的排球起步來得很晚，甚至直到大學，才真正站上排球...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍推黨產條例修法 婦聯會駁不實指控：從未受國民黨支配
國民黨團推動《不當黨產條例》修法，盼為救國團、婦聯會解套，擬在本周闖關三讀，今有民團上街抗議，要求退回法案，引發關注。對此，婦聯會表示，婦聯會自始即非由國民黨捐贈或出資成立，亦未曾受其支配或控制，並嚴正譴責特定政黨及團體提出的不實指控。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
國民黨市長人選二次協調時間？江啟臣：沒接到進一步訊息
立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔爭取參選下屆台中市長，傳出國民黨中央黨部預計2月6日第二次協調，江啟臣今天受訪稱沒有接到進一步訊息，有再跟大家報告。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
軍購繁複流程曝！國防部：錢錢沒有不見，只是變成了惹不起的樣子
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺1.25兆國防特別預算。國防部今（27）日說明軍購繁複流程，強調「目標只有一個，確保每一分錢都轉化為即時戰力」。國防部25日也上傳22秒的短片，內容為「錢錢沒有不見，只是變成了惹不起的樣子」，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1則留言
國民黨台中市長人選未定引爆基層焦慮 3藍委喊話黨中央：不要再拖了
國民黨2026台中市長人選仍未定案，引發基層憂心，據報導，國民黨黨中央日前表示2月6日第二次協調，國民黨台中市3位新生代的立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔都呼籲黨中央要儘快。黃健豪更說，2月6日當天就應該把人選產生方式、期程訂出來，因為再拖延受影響的將不只是市長人選，也會影響市議員選戰節奏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
還沒有放棄當球員 吳秉恩轉職訓練員同步復建
記者陳立勳／台北報導味全龍22歲吳秉恩去年棄投從打，但受到傷勢困擾，表現不算理想，去年季後被放在60人名單外，開訓儀式當...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國防部指黨版軍購條例「窒礙難行」 民眾黨：說明跟國家安全戰略一樣不明
民眾黨團昨(26)日自提軍購特別條例草案，列出6款採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列，但國防部指出，民眾黨團版本並未列出配套措施，如果按照民眾黨版本去做，真的是窒礙難行。對此，...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國民黨台中市長人選卡關 「盧媽三子」籲2/6應敲定產生方式、期程
距離2026大選越來越近，國民黨卻對何人代表出戰台中市長寶座而猶豫未決。已表態有意願的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔將在2月6日展開第2次協調，而黨內台中地區立委、「盧媽三上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／台中市長參選人未定 江啟臣：很多支持者和議員參選者心情焦慮
下屆台中市長選舉倍受關注，國民黨至今未定人選，台中市長盧秀燕昨天喊話黨中央，想參選的立法院副院長江啟臣今天表示，地方大家...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 43則留言