綠營鐵票倉起風了？資深媒體人：樁腳正在集體倒戈

2026年高雄市長選戰佈局引發關注，資深媒體人陳鳳馨23日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中透露，據傳已有親綠金主與派系樁腳轉向接觸國民黨籍參選人柯志恩。她同時批評民進黨立委賴瑞隆近期的競選表現，認為其對大型選戰的運作缺乏自覺，相關言論引發外界對高雄選情可能翻盤的討論。

資深媒體人陳鳳馨。（圖／中天新聞）

陳鳳馨指出，賴瑞隆近日發布一張獨自拍攝夕陽的照片，身旁缺乏其他議員參選人陪同，反映出他對於大型選戰的本質缺乏理解。她強調，要成就市長大位必須仰賴廣大群眾的配合與眾人的力量，若參選人對此毫無感覺，便難以在選戰中脫穎而出。

廣告 廣告

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

針對組織經營層面，陳鳳馨進一步分析，選戰結構包含大樁腳、中型樁腳、小型樁腳以及最基層的群眾，每一個階層所需的經營模式皆不相同。她觀察賴瑞隆目前的行事作風，認為他似乎完全不理解這些不同層次樁腳的運作邏輯與經營細節，這將是競選過程中的一大隱憂。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

陳鳳馨更在節目中爆料一項明確消息，指出目前已有許多中間選民，甚至是立場稍微親綠的金主及派系樁腳，已經開始主動與柯志恩接洽。這顯示柯志恩在南台灣的長期深耕已產生實際效應，節目主持人聽聞後也驚呼，高雄的選情氛圍似乎已經起風，出現了顯著的變化。

延伸閱讀

影/高雄又要變天了！王淺秋曝看過不公開民調：柯志恩贏面非常大

賴瑞隆是「強摘的果子」？媒體人點破綠營高雄選情危機

2026高雄選戰藍白合喊「拉下綠」 陳其邁：沒注意到這個新聞