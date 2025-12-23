綠營關說大法官被抓包？民眾黨團親赴北檢遞告發狀！

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立法委員劉書彬今（23）日召開記者會，痛批總統賴清德是讓台灣法治崩壞、踐踏民主的幕後黑手。黃國昌指出，憲法法庭透過非法組織，由5位大法官作出判決，其中蔡彩貞大法官在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人仍執意作出判決。記者會結束後，黃國昌親自到北檢遞交告發狀，告發府院關說司法。

民眾黨團赴北檢告發總統府、行政院對大法官進行關說。（圖／中天新聞）

黃國昌表示，賴清德早已違反《憲訴法》需要2個月內提出大法官人選名單的規定，但他沒有補提名的動機，未來只要這5位司法獨夫繼續硬幹就好。他強調，立院三讀《財劃法》後，行政院提出覆議被否決，5位綠色司法獨夫拖了一年突然跳出來說違憲。黃國昌質疑，憲法法庭違法召開後，側翼網軍媒體開始攻擊蔡宗珍等3位大法官，報導中寫到「大罷免時，府院請黨政高層與其溝通踢鐵板」，直指總統府、行政院找人去跟蔡宗珍溝通。

民眾黨立委張啓楷。（圖／民眾黨提供）

黃國昌質問，執政黨大喇喇關說司法，還毫不避諱寫出來，對此總統府竟表示不回應。他反問「這是可以不回應的嗎？」現在連大法官都可以找人「溝通」，「這不是關說什麼是關說？」府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？黃國昌指出，當初邱太三為富商關說逃漏稅，當時還沒有《不法關說罪》，因此邱太三才能辭職下台就脫身。但人民痛恨有權有勢者將手伸入司法指揮檢調、關說法官，公民齊聚凱道吶喊「司法正義」，由民眾黨團主導的《不法關說罪》修法也在三讀通過並經過總統府公告，也就是關說司法在今日台灣是刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。

