綠營雲林選情冷 8鄉鎮登記掛零

曾任林內鄉長8年的民進黨籍雲林縣議員張維崢，爭取再參選下屆林內鄉長。（周麗蘭攝）

民進黨雲林縣黨部19日啟動下屆全縣20鄉鎮市長選舉黨內領表登記作業，臨時改為填寫「參選意向書」，23日最後截止日，跌破眾人眼鏡，多達8個鄉鎮無人表達參選意願，9個鄉鎮市是1人登記，包含尋求連任的4名現任鄉鎮長；林內鄉、褒忠鄉、水林鄉選情較熱門，有2人以上登記。

縣黨部19日在臉書貼文宣布「據了解有許多現任議員有意轉換跑道，故黨部選對會建議先透過鄉鎮市長的參選意向書，通盤考量議員及鄉鎮市長選情，整體布局，經過黨提名的機制，推出最強的候選人」。

但據了解，有意轉換跑道改選鄉鎮市長的民進黨籍議員不多，目前僅傳出林內鄉籍縣議員張維崢、口湖鄉籍縣議員蔡孟真2人有意願。

至於任滿8年、擬轉換跑道參選縣議員的鄉鎮長，則有元長鄉長李明明、崙背鄉長李泓儀。尋求連任的民進黨籍鄉鎮市長有古坑鄉長林慧如、莿桐鄉長廖秋蓉、西螺鎮長廖秋萍、東勢鄉長張健福。

23日「參選意向書」填寫截止，縣黨部並未對外公布完整名單，僅提供人數訊息，1人登記的有9鄉鎮市，包括斗六市、西螺鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、東勢鄉、元長鄉。

超過2人以上登記的則有林內鄉（2人）、褒忠鄉（2人）及水林鄉（3人），原本林內鄉登記的2人是縣議員張維崢與另一人，張維崢表態「尊重黨內初選，不接受協調」，據了解另一人已決定退出。

令人跌破眼鏡的是，斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉等8個鄉鎮都無人表達參選意願。

綜觀民進黨雲林縣黨部此次黨內登記作業，不論縣議員或鄉鎮市長選舉，整體參選意願皆不踴躍。全縣20個鄉鎮市，僅12個鄉鎮市有人表達參選意願；全縣43席縣議員席次，原規畫提名18席，最終僅14人登記參選。