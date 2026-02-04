綠營雲林4鄉鎮長擬參選人聯合登記 他「一句話」引起現場爆笑

雲林縣議員張維崢（右二）、古坑鄉林慧如（左一）、莿桐鄉廖秋蓉（左二）、前立委尹令瑛（右ㄧ）今到民進黨雲林縣黨部一起進行黨內登記，並互相打氣，場面歡樂。（周麗蘭攝）

今天登記的女將身形剛好都是嬌小型，將回鍋參選林內鄉長的縣議員張維崢（右二）幽默說今天最有成就感，還抬起鞋子自我解嘲，場面爆笑。（周麗蘭攝）

民進黨雲林縣黨部因應年底舉行九合一選戰，上月進行縣議員、鄉鎮市長黨內登記，後來鄉鎮市長登記臨時改為「填寫意願書」，今（4日）起正式登記，其中確定黨內同額參選的林內鄉張維崢、古坑鄉林慧如、莿桐鄉廖秋蓉、斗六市尹令瑛聯合登記互相打氣，場面歡樂。

縣議員張維崢曾任滿林內鄉長8年，2022年起擔任縣議員，今年底將再回鍋參選林內鄉長。在他號召之下，將尋求連任的古坑鄉長林慧如、莿桐鄉長廖秋蓉，以及擬參選斗六市長的前立委尹令瑛，今（4日）同步到雲林縣黨部登記，以台語高呼口號「同一隊，Team（唸挺）雲林」。

張維崢表示，大家來自不同鄉鎮，都共用濁水溪同一條水源，今天4人首日一起聯合登記，作為領頭羊，傳達守護水源頭、守護雲林的意義，綠色執政，品質保證。

林慧如表示，她很認同張維崢議員登高一呼，地方要有人扎根，從事政治工作也應該地方扎根經營，鄉鎮市首長可以做出有利地方發展的決策，也是實現民進黨清廉、勤政、愛鄉土的理念，不只對家鄉好，也是民進黨的軟實力。

廖秋蓉說，聯合登記的用意是期盼地方團結在年底11月28日選舉能有亮眼成績。

4人中的鄉鎮長選舉新人尹令瑛在丈夫、兒子陪同下現身，她表示，斗六市是雲林首善之區，有科技、農業、工業，斗六、古坑、林內、莿桐是共同生活圈，未來要攜手打拚打造成宜居城市，讓年輕留下來就業與生活。

今天登記的女將剛好都是嬌小型身材，張維崢幽自己一默說「今天我最有成就感」，還舉起腳自我解嘲「我還有更厚底的鞋」，全場哄堂爆笑，登記場面變得輕鬆歡樂。

民進黨雲林縣黨部表示，鄉鎮市長今天起3天進行黨內登記，雲林縣20鄉鎮市基本上應該都會提名。

