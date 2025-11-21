綠營需自己選北市？ 王世堅「嚇」喊：差點寫錯字

2026年民進黨台北市長人尚未出爐，立法委員王世堅（中）呼聲最高。（圖／東森新聞）





2026年民進黨台北市長人選尚未出爐，誰有實力，對戰具有連任優勢的蔣萬安？台灣民意基金會董事長游盈隆分析，如果是推立委沈伯洋出來，下場絕對很難看，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能還有點希望，話題引發討論，一直以來，參選呼聲很高的王世堅，也被問到看法。

立委（民） 王世堅vs. 記者：「（黨真的需要你的話），我差點寫錯字，你嚇到我了。」

經過立法院簽到處，都被拱選台北市長，王世堅嚇到筆差點拿不穩，但這回點名他的，不是別人，就是民進黨祕書長徐國勇。

立委（民） 王世堅：「我不敢，我不敢，他可能點錯了，因為我跟他是好朋友，我的名字大概隨時在他的腦海，所以他常常會去講到我，我不會被問到，被問到搞不好選舉都結束了。」

就是因為民進黨2026台北市長人選還未定案，檯面上除了王世堅呼聲一直很高，另外就是唯一登記意願的吳怡農，以及聯電創辦人曹興誠力挺的沈伯洋，不過台灣民意基金會董事長游盈隆，卻認為沈伯洋出來選，下場絕對很難看。面對連任優勢的蔣萬安，民進黨如果想贏，就要去找前總統蔡英文。

立委（民） 王世堅：「蔡總統確實，是我們國內最強的，但是鐘鼎山林各有其志，我們應該尊重，她認為不在其位就不謀其政。」

由蔡前總統出來選，這個可能性有多高？看看其他民進黨立委反應，就知道。

立委（民） 吳思瑤：「唉，這該怎麼講，天花亂墜，過去有亂點鴛鴦譜，這是亂點選舉譜，我想都不敢想，怎麼會有這個問題呢？好吧，我想游盈隆應該不是認真的啦。」

北市選戰，綠營點兵點將，有共識要找出大咖，人人都先保留參選空間，唯獨要卸任元首親征，黨內基層直呼不可能。

