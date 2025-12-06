綠營頻貼李四川性別標籤 江怡臻反擊：蘇巧慧民調低才急找戰場 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北市副市長李四川近日因在受訪時，對主持人雪寶說出「這個你可能聽不懂」，遭質疑帶有性別歧視，再加上先前「施政不是穿得漂亮」的發言，引發綠營砲火。對此，新北市議員江怡臻今（6）日強調，李四川並無貶抑女性的意思，她反批民進黨刻意貼標籤，原因就在於新北市長參選人、立委蘇巧慧民調沒起色、找不到攻擊點，才「雞蛋裡挑鋼筋」。

李四川日前接受專訪時，談及翡翠水庫對女主持人雪寶稱「這個你可能聽不懂」，挨批一席話恐有歧視女性之嫌。而李也曾稱，「施政並非穿著漂亮，要以政績為主」，同樣也被綠營過度解讀為歧視女性，但李也澄清，非針對人、而是針對黨內男性人選拍定裝照一事。

廣告 廣告

針對李四川的說法，江怡臻表示，李四川在講這句話之前，並不是說「雪寶，妳年輕又是女生，所以你聽不懂」，其意思是因為要講市政、水庫，的確比較深奧一點，所以先打了預防針，希望仔細的來討論該議題，「從頭到尾，川伯都沒有把年輕、女性這件事情放在心上」。

「反而是民進黨放在心上。」江怡臻說，因為蘇巧慧沒有什麼牌可以打，所以蘇要打的就是「我幫李四川上標籤」，所謂的「老藍男」，去對照蘇巧慧自己年輕、漂亮、有創意，所以蘇才會特別對執政不是穿得漂亮「很有感」。

江怡臻提醒，蘇巧慧現在一直攻擊李四川年紀很大、性別意識不及格等，「但真的貼得上去嗎？」她提到，2018年前行政院長、蘇巧慧父親蘇貞昌選新北市長時，年紀那時候是71歲，就算李四川明年參選也才68歲，「所以要打李四川老，蘇巧慧不尷尬嗎？」

江怡臻批評，因為現在綠營抓不到李四川的點而非常焦慮，雞蛋裡頭挑鋼筋，刻意去扭曲很多語意，再抓一句話中央廚房帶風向。她諷刺，真正的原因就是蘇巧慧從當選新北黨部主委開始已經在地方跑了1、2年了，各區也都有看板，看板掛了這麼多，民調還是沒有起色。

照片來源：翻攝自江怡臻臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

「助理費除罪化」 付委審查 立法院大咖發聲了：不容法制盡成灰！

籲支持政院版《財劃法》 蔡易餘：藍白不要淪拖垮農業縣的歷史罪人

【文章轉載請註明出處】