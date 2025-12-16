綠營首位台南縣長出手了！陳唐山震撼宣布：市長初選支持「這人」

即時中心／高睿鴻報導

台南市長黃偉哲第2任期將屆滿，外界因此頗關注，民進黨將推什麼樣的人選，於2026年大選完成「接棒」任務。根據民調，現任立委林俊憲、陳亭妃，都算是熱門競爭者；但另一方面，國民黨立委謝龍介也在台南耕耘已久，挑戰實力同樣不容小覷。令人關注的是，趕在這場激烈選戰開打前，前台南縣長陳唐山今（16）日突然表態，自己將支持綠委林俊憲；並且，也公開呼籲台南市民，於初選民調唯一支持林俊憲。

為此，林俊憲也舉辦記者會、並公布與陳唐山合錄的推薦影片；他表示，很榮幸能獲得老縣長推薦，在對談中，兩人也認同彼此的政策理念。林俊憲自我期許，未來能傳承老縣長的精神，讓台南在科技與社會福利上更進步。

林俊憲接著指出，他與陳唐山其實熟識超過30年，人生政治起步的第一次選舉，就受到陳唐山幫忙；過往，兩人也都有在美國打拼的經驗，他說，唐山伯以前在美國擔任世界台灣同鄉會會長，也成立FAPA（台灣人公共事務協會）。最重要的是，《台灣關係法》就是陳唐山、彭明敏、蔡同榮等人，向美國議員遊說爭取而來，這部法律也在台美斷交後，奠定台灣安全最重要的基礎。

此外，林俊憲也說明，陳唐山於1993年當選台南縣長，是第一個民進黨籍台南首長；後來，陳唐山更在台南縣長選舉連任，還創下65%得票率，這個紀錄直到後來才由現總統賴清德突破。而陳唐山在任期間，也成功爭取南科、推動社會福利、拓寬農產輸出入道路，奠定台南往後發展的基礎，至今仍是許多人懷念的老縣長。

當兩人談起南科發展時，陳唐山也有感而發，當年台南縣的產業大多是農業，年輕一輩常找不到工作；正好，當時新竹科學園區已經飽和，於是陳唐山認為機會來了，台南需要一個大改變。所以，大力爭取設址在新市，才有今天年產值超過2.2兆元的南科。

陳唐山也提到，做一個縣市首長，就必須為城市帶來改變；而他在林俊憲身上，有嗅到這個味道，未來若由他擔任市長，台南將不只是「台灣的台南」，更可成為「世界的台南」。林俊憲則表示，未來會持續推動台南捷運往溪北延伸，以及跨曾文溪橋樑與道路興建，讓南科效益可以外溢溪北，帶動更多投資與就業。

林俊憲另也提起，他規劃台南的社福政策時，常受老縣長啟發。因為陳唐山曾率全國之先，每月發放老人年金，這個政策後來成為國家重要的社福措施。林俊憲希望秉持老縣長的精神，未來若能進入市府，將推動老人免費接種皮蛇疫苗、孕婦搭計程車30趟補助、學生一週喝兩次牛奶免費等福利政策。

最後，陳唐山提到，做為首長最重要的是「性格」，台南人要的是確確實實，當選後一定會執行選前承諾的正派人物。所以呼籲台南人，一定要把這張票「蓋得對」，電話民調唯一支持林俊憲，讓林俊憲接棒才是台南人的福氣。林俊憲也感謝老縣長的推薦與肯定，未來必定繼續打拚，爭取市民認同。

副議長林志展則指出，身為原台南縣人，看到陳唐山的影片格外感動，也感謝陳唐山當初積極爭取南科；現在，善化新市區域才有今天這番榮景，相信有陳唐山、賴清德兩位前後任縣市長的加持，林俊憲一定可以順利傳承民主進步的價值。

本場記者會，副議長林志展、蔡麗青、黃麗招、邱昭勝、黃肇輝、楊中成、朱正軒、周嘉韋、沈震東、李宗霖、林依婷、李啟維、郭鴻儀等議員也都到場力挺，展現民進黨團結一致的決心，大家也呼籲，這次民進黨台南市長電話民調唯一支持林俊憲。

