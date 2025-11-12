綠營首都市長要派誰出戰？ 黃暐瀚：最後「他」應戰蔣萬安的機會不低

資深媒體人黃暐瀚。 圖：翻攝自黃暐瀚臉書

[Newtalk新聞] 距離2026年地方選舉仍有一年多時間，不過各黨已正磨刀霍霍，為明年選戰進行準備。其中，民進黨在首都市長選戰中要派誰出來應戰現任市長蔣萬安也備受關注，包括立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗文、以及北市議員苗博雅都被點名參戰，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農更是唯一一個有提參選意願書的人選。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，只要吳怡農民調不要太差，最後是吳怡農戰蔣的機率並不低。

黃暐瀚昨日在節目上表示，王世堅近期稱蔣萬安有95%機率可以連任。其中，王世堅身為選將，這樣的說法可能讓民進黨內有些壓力，但如果以客觀來說，把政治選將的角色抽開，大眾其實認為蔣連任的機會很高。

黃暐瀚提到，王世堅已講過很多次，自己是228受難家屬，個人不想輸給蔣家後代，也因此過不去這關。他認為，王世堅都把話講報這了，所以參選機率很低，不過，王世堅民調應該不會很低，因為王世堅屬於「現象級」政治人物，年輕人對王的熟悉度非常高，所以在這種狀況下，王如果來選會很火熱。

他表示，如果王世堅真的出來選台北市長，且選戰打得風風火火，那國民黨可能要將部分重兵從南部移防回北部，這對民進黨來說不是壞事。不過，王世堅很清楚，自己不是黨內當紅炸子雞，再綜合各種因素，目前王參選的機率就突然有點戛然而止。

黃暐瀚強調，其實民進黨的小雞們都很關心誰會來選市長，而吳怡農是唯一一個有提意願書的，但是吳怡農民調要比王世堅高不太容易，但只要不太差，加上其他人還沒有意願，最後是吳怡農戰蔣萬安的機率「我覺得並不低」。

