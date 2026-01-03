政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長黨內初選，政見發表會在3日舉行，其中備受關注的，就是學者問答環節中提到的"是否會接受初選結果？"包括邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，接連承諾絕對不脫黨參選，唯獨林岱樺，時間到始終沒回答，不過會後受訪再被問到，她則表示"若制度公平，絕不脫黨"。

民進黨高雄市長黨內初選，四名參選人，首度同台尬政見，但全場最關注的，還是這一題，初選結束後，不管結果如何，是不是能承諾，不會違紀或是脫黨參選？

邱議瑩說「初選如果落敗，我會支持勝出的那位候選人，所以我不會脫黨參選。」

許智傑說「我不可能，百分之一千不可能，我想這是我們自己的黨，我們不管誰輸誰贏，最後我們一定會支持我們候選人。」

賴瑞隆說「獲勝的是其他人的話，賴瑞隆也會全力支持他，第一時間就電話恭喜他。」

林岱樺說，初選過程公平，就會接受結果。（圖／民視新聞）





QA環節，三名參選人，都承諾若初選輸了，絕不脫黨參選，唯獨林岱樺，三分鐘回答時間到，始終沒回應，直到政見會後，媒體繼續追問。

林岱樺說「只要參選的制度公平，就沒有脫黨參選的選項。」

記者問「您認為怎麼樣算公平。」林岱樺說「我們現在黨的部分，也已經講得很清楚了，所以我們就照著現在的這個程序在走，包括今天的政見會，也是一個公平制度的一個步驟。」

是否脫黨參選，林岱樺附上但書，強調只要制度公平，就沒這個選項，外界關注她的動向，是因為她涉嫌詐領助理費遭到起訴，官司纏身，爭議不小。

林岱樺說「我已經是死過一次的人了，如同劫後餘生，站在這裡侃侃而談高雄市政，更因為我禁得起千錘百鍊，更重要的是我將無止盡的搜索約談，都當成淬鍊林岱樺的養分。」

邱議瑩說「既然要參加比賽，就要遵守遊戲規則，我相信所有四位同志。」

賴瑞隆說「大家在選後也一定會團結一致，不會有脫黨的狀況。」

許智傑說「我想每個人到最後，一定都會有民進黨的立場，也不會脫黨參選，我有信心，最後我們四位一定會整合。」

賴瑞隆承諾，只要初選沒過，第一時間打給勝出者。（圖／民視新聞）





澄清再澄清，林岱樺力拼初選，也為清白而戰，其餘三人都保證，會照遊戲規則來，綠營高雄市長黨內初選，儘管競爭激烈，仍展現團結戰。

(民視新聞王云宣、李志銳、SNG台北報導)

原文出處：綠營高市初選敗選會脫黨參選？ 林岱樺：若制度公平絕不脫黨

