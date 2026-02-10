綠營高市議員初選登記最終日 邱議瑩、許智傑挺子弟兵

民進黨高市議員、黨部主委黃文益（前左二）也在今日完成第三度登記，並邀請關注動保議題的夥伴到場，帶著認養浪犬「小花」、以及愛狗人協會浪犬「歐狼」現身。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市議員初選登記今（10）日進入最後一天，市黨部一早湧現登記人潮，多名參選人把握截止前關鍵時刻完成手續，找來綠委、毛小孩，甚至有市長陳其邁「獻聲」助陣。立委邱議瑩、許智傑、林岱樺接連現身陪同，公開力挺子弟兵或支持對象，也象徵世代交棒意味濃厚。

參選第一選區「大旗美」的林慧欣，以及第十選區「前鎮、小港」的林浤澤，在立委邱議瑩陪同下完成登記。邱議瑩說，民進黨重視對年輕人的鼓勵與栽培，希望民主力量能持續世代傳承。現場多位里長雖未參選議員，但都是地方基層的重要生力軍，期盼未來持續在各里深化民主、推動高雄建設，並祝福所有參選人順利過關，讓議會維持過半、延續執政。

林慧欣表示，自己來自平凡家庭，在大旗美成長、求學與工作，累積多年的地方歷練。她感謝邱議瑩長期栽培與肯定，讓她有機會再次爭取鄉親支持。未來將聚焦長照、幼托、客家文化傳承與地方創生，盼為山城注入新活力，也請鄉親再給一次機會，成為大旗美的新戰力。

林浤澤表示，作為新人投入前鎮、小港初選，挑戰確實艱困，但仍選擇勇往直前，感謝邱議瑩特別到場陪同登記，現場也集結許多青年與新創夥伴，以及長期在地方深耕的前輩，象徵民主精神一棒接一棒、世代傳承。自己出生、成長於前鎮小港，對這片臨海城市有深厚情感，也希望帶著這份勇氣與決心，為家鄉持續打拚。

鳳山區參選人蘇致榮在立委許智傑陪同下完成登記，許智傑特別送上一雙新鞋，象徵蘇致榮長時間勤跑基層、鞋子磨平，也期許他初選、大選都能順利過關。蘇致榮則說，過去4年在服務處學習良多，未來將延續服務精神，深耕鳳山，並以打造高雄成為最強AI首都為目標。

此外，立委林岱樺預計下午陪同大寮、林園選區的蔡昌達完成登記，力挺在地力量。前鎮、小港區新人黃雍琇也登記參選，現場特別播放「陳其邁市長初選唯一推薦參選人」影片，還找來現任女力議員，以及消防志工大隊姊妹、前鎮小港區志工媽媽大隊力挺。

民進黨高市議員、黨部主委黃文益也在今日完成第三度登記，並邀請關注動保議題的夥伴到場，帶著認養浪犬「小花」、以及愛狗人協會浪犬「歐狼」現身，宣示未來持續與里長合作推動建設，同時深化友善動物政策，延續陳其邁的施政方向，爭取2026年底勝選。

